Por: El Espectador

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El departamento del Tolima enfrenta una de las situaciones más críticas de los últimos años debido a los múltiples incendios forestales que han afectado extensas zonas de la región. El propio presidente Abelardo de la Espriella calificó los hechos como “graves” y, para contener la emergencia, ha desplegado diversos operativos en coordinación con entidades nacionales y locales. Según lo informado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, actualmente son al menos 240 bomberos los que se encuentran activos en la zona, atendiendo la emergencia y protegiendo a las comunidades que se han visto amenazadas por la propagación del fuego.

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Lara detalló que la Dirección Nacional de Bomberos, dependencia adscrita al Ministerio del Interior, es la encargada de coordinar la respuesta a la crisis. Mencionó que 150 de estos bomberos provienen de diversos cuerpos municipales, incluyendo los de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué, además del Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot. Asimismo, otros 90 bomberos pertenecientes a los grupos tácticos de Jamundí, Tuluá, oriente antioqueño, oficiales de Bogotá y la fuerza de tarea del Huila se movilizan para reforzar el operativo. De acuerdo con las declaraciones del ministro, la directora nacional de Bomberos también se dirige personalmente a la zona, particularmente a la doble calzada Ibagué-Espinal, una de las áreas más afectadas.

Desde el Congreso también ha habido pronunciamientos sobre la gravedad de los incendios. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, alertó que es urgente coordinar acciones entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno nacional y las autoridades ambientales. Henríquez, del partido Centro Democrático, insistió en que la mayor prioridad debe ser la protección de la vida, el territorio y las comunidades impactadas por esta emergencia.

En la actualización más reciente proporcionada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la magnitud del daño ambiental asciende a cerca de 8.500 hectáreas quemadas, lo que muestra la gravedad de la catástrofe. Las alertas se mantienen especialmente activas en zonas como Gualanday. Todo el proceso ha sido documentado por distintos actores y reportado por medios como El Espectador, que hacen seguimiento permanente a la situación y al despliegue oficial frente al desastre natural.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios en Tolima?

Según información de la Corporación Autónoma Regional del Tolima citada por El Espectador, se han contabilizado aproximadamente 8.500 hectáreas afectadas por los incendios en el departamento, lo que subraya la magnitud de la emergencia ambiental.

¿Qué entidades coordinan la atención de los incendios forestales en Tolima?

La atención de los incendios está siendo coordinada por la Dirección Nacional de Bomberos, adscrita al Ministerio del Interior, con apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las autoridades ambientales, de acuerdo con lo informado por el ministro Rodrigo Lara y el presidente del Senado, Honorio Henríquez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.