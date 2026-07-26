Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Este domingo, 26 de julio de 2026, se llevaron a cabo las elecciones atípicas en Tunja, donde se eligió al nuevo alcalde y sucesor del exalcalde ruso Mikhail Krasnov.

Sigue a PULZO en Discover

Según el informe de la Registraduría, el nuevo mandatario de la capital boyacense es Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, quien tuvo un total de 10.758 votos. Para estos comicios extraordinarios, la Registraduría Nacional habilitó un censo electoral de 142.847 ciudadanos, de los cuales 76.976 son mujeres y 65.871 hombres.

Los electores tuvieron la posibilidad de sufragar entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en los diferentes puntos dispuestos en la capital boyacense.

La infraestructura electoral estuvo conformada por 26 puestos de votación distribuidos en el municipio. De estos, 24 se ubicaron en la zona urbana, uno en el centro penitenciario y otro en el sector rural.

Lee También

Según la información oficial de la Registraduría, fueron instaladas 362 mesas de votación para recibir a los ciudadanos durante la jornada, además de 2.622 jurados designados para garantizar el desarrollo del proceso democrático.

¿Quién es Rafael Guillermo Acevedo, el nuevo alcalde de Tunja?

Rafael Guillermo Acevedo Pedroza fue elegido como nuevo alcalde de Tunja en las elecciones atípicas realizadas este 26 de julio de 2026, convocadas para escoger al mandatario que completará el periodo constitucional 2024-2027. El nuevo mandatario llegó a la contienda con el aval de la Alianza Social Independiente (ASI), una de las once candidaturas que participaron en la jornada electoral extraordinaria.

Acevedo es una figura reconocida en la vida pública de la capital boyacense por su trayectoria en los sectores académico, cultural y administrativo. Arquitecto de profesión, a lo largo de los años ha estado vinculado a diferentes iniciativas relacionadas con la gestión pública y el desarrollo regional, construyendo una imagen asociada al trabajo por la educación, la cultura y el fortalecimiento institucional.

En declaraciones concedidas a Caracol Radio, el ahora alcalde aseguró que uno de los principales desafíos será restablecer la credibilidad de la ciudadanía en la administración municipal. “Hay que recuperar la confianza en la institución”, afirmó Acevedo al referirse al momento político que atraviesa Tunja tras la salida del anterior mandatario.

Según el dirigente, su propósito es devolver estabilidad a la Alcaldía y fortalecer la relación entre la administración pública y los ciudadanos.

Entre las principales propuestas que defendió durante la campaña se encuentran la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el mejoramiento de la movilidad, la recuperación del centro histórico, el mantenimiento permanente de la malla vial y la ejecución de obras estratégicas que, según ha señalado, permitan impulsar la competitividad y el desarrollo urbano de la ciudad.

El nuevo alcalde también ha insistido en la necesidad de acelerar decisiones que han estado pendientes durante años. En varias entrevistas sostuvo que, pese al corto tiempo que tendrá al frente de la administración municipal, es posible avanzar en proyectos de gran impacto para el futuro de Tunja. Entre sus apuestas figuran generar condiciones para atraer inversión, ordenar el crecimiento urbano y promover una gestión enfocada en resultados concretos.

Acevedo ahora tiene ahora la función de gobernar la capital de Boyacá durante los meses restantes del actual cuatrienio, con el reto de recuperar la estabilidad institucional y responder a las principales necesidades de la ciudad.

La elección fue convocada tras la salida de Krasnov, cuya elección como alcalde fue declarada nula debido a una inhabilidad relacionada con un contrato celebrado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) antes de los comicios de 2023.

Como consecuencia, las autoridades electorales programaron estas elecciones atípicas para escoger al mandatario que gobernará la ciudad durante los 17 meses restantes del actual periodo administrativo.

En la contienda participaron 11 candidatos de distintos partidos y movimientos políticos.

Los aspirantes, además de Acevedo, fueron Yamir Oswaldo López Peña, de la Alianza por Tunja y quien obtuvo el segundo lugar en estos comicios con una diferencia de 1541 votos; Luis Eduardo Vargas Espinosa, de Colombia Justa Libres; Sandra Milena Estupiñán Orjuela, respaldada por la coalición entre Cambio Radical y Partido Conservador; Pedro Pablo Siaucho Cristancho, del Movimiento Alianza Democrática Amplia; Jonathan Armando Bosigas Malagón, del Partido Ecologista Colombiano; Edwar Javier Parra Guerrero, de Dignidad y Compromiso; José Ricardo López Caro, de Esperanza Democrática; Diego Hernán Neira Acero, del partido Oxígeno; Yerson Nicolás Cortés Esteban, del Pacto Histórico; y Nohora Milena Cano Fonseca, del partido Mira.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.