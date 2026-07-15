Un nuevo caso de intolerancia mantiene bajo pronóstico reservado al comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, quien permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Rafael de Tunja después de sufrir una violenta agresión ocurrida en la capital de Boyacá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Pánico en portal de Transmilenio: vigilante terminó herido por enfrentar colados)

De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades ya capturaron al presunto responsable y avanzan en la investigación para esclarecer lo sucedido. El presunto responsable de 32 años fue sorprendido en flagrancia.

Según la citada emisora, el oficial, de 49 años, se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente. Las primeras versiones indican que el enfrentamiento comenzó luego de que le pidiera a otra persona recoger los desechos de su mascota en un espacio público, situación que habría desencadenado una discusión que terminó en una agresión física.

Lee También

Por ahora, el caso se investiga inicialmente por el delito de lesiones personales agravadas, aunque esa calificación podría cambiar según la evolución del estado de salud de la víctima.

¿Qué lesiones tiene el comandante de Bomberos de Ventaquemada?

Como consecuencia del ataque, Bolívar Vargas sufrió un trauma craneoencefálico severo, además de una fractura de cráneo y un edema cerebral. Debido a la gravedad de las lesiones, el comandante fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y continúa bajo vigilancia permanente de especialistas en el centro asistencial.

La agresión ocurrió en el barrio Las Nieves, de Tunja, cuando el comandante se dirigía a un ensayo de la banda heráldica de egresados del Colegio Salesiano Maldonado, agrupación que participa tradicionalmente en los actos conmemorativos del 20 de julio, según recogió Infobae.

El caso provocó muestras de solidaridad entre organismos de socorro y habitantes de Boyacá. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja rechazó lo ocurrido y expresó su acompañamiento a la familia del oficial, al tiempo que pidió respeto por quienes dedican su labor a la atención de emergencias y al servicio de la comunidad.

Bolívar Vargas acumula cerca de tres décadas de servicio en el sistema bomberil. Durante su trayectoria ha participado en la atención de incendios, accidentes de tránsito, inundaciones y otras emergencias en diferentes municipios del departamento, por lo que su estado de salud provoca preocupación entre compañeros, autoridades y ciudadanos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.