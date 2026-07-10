Luego de varias horas de estar desaparecidas en los cerros orientales de Bogotá, dos personas fueron rescatadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos en un operativo de búsqueda que se extendió hasta la 1:00 de la madrugada de este viernes 10 de julio.

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De acuerdo con Edward Porras, el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio, los desaparecidos subieron por un sendero ecológico en la tarde del jueves 9 de julio y durante la noche perdieron el rumbo.

Luego, gracias a una llamada que alcanzaron a hacer los ciudadanos, los bomberos se desplazaron al lugar para desplegar un operativo de búsqueda y rescate que concluyó varias horas después.

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Según informó el periodista, los afectados se encontraban con frío y a dos horas de donde iniciaron su recorrido. Por fortuna, fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial donde se encuentran fuera de peligro.

¿Por qué no es recomendable transitar de noche por los Cerros Orientales?

Las autoridades recomiendan evitar el tránsito nocturno por los Cerros Orientales de Bogotá debido a que los senderos carecen de iluminación, presentan terrenos irregulares y, durante la noche, disminuye considerablemente la presencia de visitantes y personal de vigilancia. Estas condiciones aumentan el riesgo de accidentes y dificultan la atención de cualquier emergencia.

Además, los caminos habilitados para actividades recreativas y deportivas cuentan con horarios establecidos de ingreso y salida. Una vez finaliza la jornada, el acceso permanece restringido con el fin de proteger la seguridad de los usuarios y contribuir a la conservación del ecosistema que alberga esta reserva forestal.

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