Por: Noticiero 90 minutos

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La intervención en la zona conocida como la ‘olla’ de Cali, impulsada por la Operación Cristo Rey, ha traído como consecuencia un desplazamiento de habitantes en condición de calle hacia diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la información reportada por 90minutos.co, estos operativos, coordinados entre los gobiernos nacional y local, tienen como objetivo intervenir espacios afectados por el consumo de sustancias psicoactivas y mitigar problemáticas asociadas. Sin embargo, como efecto colateral, numerosos habitantes de la calle han buscado refugio en barrios aledaños.

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En este contexto, los residentes de la comuna 9 manifiestan preocupación ante la llegada de personas en condición de calle, quienes estarían migrando tras los operativos realizados en áreas como Ciudad Paraíso. Según estimaciones presentadas en el informe, en Cali existen cerca de 6.000 habitantes en esta situación, muchos de los cuales se encontraban originalmente en puntos centrales de la ciudad como San Bosco, El Calvario, Sucre y San Pascual, y que ahora se desplazan hacia otros sectores.

Fernando Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pascual, expresó que los habitantes de calle "se corrieron" hacia territorios adyacentes, como respuesta a las intervenciones oficiales. Pérez también advirtió sobre la falta de una política clara por parte de la administración local, lo que posibilita el traslado masivo y sin control de estas personas a zonas vecinas.

La situación se refleja también en barrios como San Cayetano, San Antonio, Guayaquil, Bretaña y Junín, donde residentes reportan la presencia creciente de habitantes de calle en andenes y frente a locales y viviendas. Los líderes comunales solicitan a las autoridades mayores controles y atención frente a este fenómeno, que se acentuó tras las acciones en Ciudad Paraíso.

El artículo de 90minutos.co señala que una parte importante de quienes viven en la calle ha sido excluida de sus propios núcleos familiares. Estos ciudadanos, además, suelen enfrentar el problema del consumo de sustancias psicoactivas y encuentran en el reciclaje su principal fuente de ingreso. Javier Morales, reciclador, afirmó que suelen ser desplazados de los lugares donde intentan asentarse, enfrentando no sólo desplazamiento constante, sino también violencia e indiferencia social.

Ante este panorama, Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social de Cali, indicó que se buscan acuerdos para definir cómo debe ser la atención a esta población y dónde concentrar las acciones necesarias para garantizar condiciones de vida dignas. Desde el Concejo se evidenció que, aunque existen medidas asistenciales como la entrega de alimentos y el acceso a baños, aún no se ha concebido una política preventiva verdaderamente integral. Para Edinson Giraldo, concejal de Cali, es urgente que el plan Cristo Rey cuente con un componente social robusto, capaz de responder “rápidamente y urgentemente” a la situación de más de 500 habitantes de calle que pueden verse desplazados hacia otras zonas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Operación Cristo Rey y cómo afecta a los habitantes de calle en Cali?

La Operación Cristo Rey es una intervención coordinada entre el gobierno nacional y local en la ciudad de Cali, enfocada principalmente en la zona conocida como la ‘olla’ para reducir problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por 90minutos.co, la consecuencia más notoria ha sido el desplazamiento de los habitantes en condición de calle hacia otros barrios, generando preocupación entre los sectores afectados y evidenciando la falta de una política preventiva integral para abordar esta situación.

¿Cuáles son los principales retos en la atención a habitantes de calle tras los operativos en Ciudad Paraíso?

Entre los retos identificados por autoridades y líderes comunales, está la necesidad de pasar de un enfoque netamente asistencialista —basado en la entrega de comida y acceso a servicios básicos— hacia una política integral que incluya prevención, inclusión social y soluciones estructurales. Actualmente, la atención de los habitantes de calle se limita a respuestas inmediatas, sin estrategias a largo plazo que permitan mitigar el impacto del desplazamiento y mejorar sus condiciones de vida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.