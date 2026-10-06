Por: Noticiero 90 minutos

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Las demoliciones de edificios dañados por el sismo que sacudió a Cali el 10 de agosto avanzan en diferentes sectores de la capital vallecaucana. De acuerdo con información entregada por la Administración Distrital, actualmente hay diez frentes de obra activos que corresponden a procesos de demolición y atención de los inmuebles afectados. Entre las edificaciones que ya están siendo intervenidas sobresalen los edificios Cali Express, D’Corpus y Metrópolis Plaza, todos ubicados en el sector de Los Cámbulos.

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Según reportes del alcalde de Cali, Alejandro Eder, los equipos de ingeniería ya realizaron visitas técnicas en más de 4.000 de los 14.000 predios que requieren ser verificados después del fuerte movimiento telúrico. Estas inspecciones buscan determinar el nivel de daño y el riesgo estructural de cada inmueble, para tomar decisiones informadas sobre su destino.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo identificó 60 estructuras que, tras las inspecciones, deben ser demolidas. De ellas, 36 ya obtuvieron la autorización requerida, mientras que las 24 restantes permanecen en evaluación para definir cuál será el método más seguro de intervención. Dentro de los edificios cuya demolición está programada para los próximos días y meses se encuentran Arábico, Cotranal, Archinié y Coral.

Un caso relevante es el del edificio Laureles, que se encuentra junto al Vanessa, donde durante el sismo se llevaron a cabo labores de rescate significativas. Según lo divulgado en los reportes, Laureles sería uno de los pocos inmuebles en Cali que se demolerá mediante el método de implosión, una técnica distinta a la que normalmente se emplea con maquinaria pesada en las demoliciones controladas. Esto representa un enfoque singular dentro de la atención a la emergencia.

Mientras las labores técnicas avanzan, la alcaldía mantiene activas las ayudas humanitarias. Ya se ha entregado apoyo económico a cerca de 9.000 familias afectadas, en lo que fue el primer corte autorizado. Sin embargo, se está a la espera del visto bueno por parte de Gestión del Riesgo nacional para continuar con los gastos que corresponden al segundo corte.

Adicionalmente, se conformó un fondo de $10.000 millones con aportes de la Administración Distrital, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB, el cual será empleado como capital semilla para microempresarios, empresas unipersonales y negocios informales que resultaron afectados por el sismo. Estas medidas tienen como objetivo mitigar no sólo los daños materiales, sino también respaldar la recuperación económica de quienes se han visto directamente impactados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas edificaciones en Cali serán demolidas tras el sismo del 10 de agosto?

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, son 60 las estructuras identificadas para demolición en Cali luego de las inspecciones post-sismo. De ese total, 36 edificaciones ya cuentan con aprobación para iniciar el proceso, mientras que 24 aún se encuentran en proceso de autorización.

¿Qué es una implosión y por qué se aplicará en el edificio Laureles de Cali?

Una implosión es un método de demolición que emplea explosivos para colapsar una estructura sobre sí misma de forma controlada, minimizando el impacto sobre edificaciones aledañas. Según los reportes, este procedimiento se utilizará de manera excepcional en el edificio Laureles, siendo diferente a las demoliciones habituales con maquinaria pesada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.