Por: Noticiero 90 minutos

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El desarrollo de la Estación Central del MÍO se encamina como una de las principales apuestas urbanas en Cali, al dar inicio a sus primeras obras en Ciudad Paraíso. Según la información divulgada por la Alcaldía de Cali y reportada por Noticiero 90 Minutos, este proyecto tiene como propósito transformar el corazón de la ciudad y robustecer la movilidad en un punto estratégico. El alcalde Alejandro Eder, en el marco del Puesto de Mando Unificado del Plan Cristo Rey, recorrió personalmente la zona donde se levanta la estación para verificar el avance de las obras y respaldar este proceso de renovación urbana.

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La estación estará ubicada entre las carreras 10 y 12 y las calles 13 y 15, zonas centrales con una alta circulación, y el desarrollo contempla una duración total de 18 meses: los dos iniciales correspondieron a la preparación del terreno y planificación, mientras que los 16 restantes se dedicarán a la construcción física de la obra. Esta intervención se ajusta al Plan Cristo Rey, que busca acelerar la renovación urbana y recuperar la seguridad, la oferta social y la generación de desarrollo para la ciudad, tal como lo expresó el alcalde Eder.

Dentro de los componentes más llamativos del proyecto está la capacidad de la estación para movilizar a más de 90 mil pasajeros diariamente, lo que la convierte en uno de los nodos de transporte más importantes de Cali. Así lo enfatizó la propia Alcaldía, resaltando que se espera combinar allí varias rutas de transporte masivo, facilitando la conexión entre sistemas y disminuyendo los tiempos de viaje para miles de personas. Además, el plan incluye la construcción de un centro comercial anexo, que de acuerdo con proyecciones oficiales, podría atraer hasta 45 mil visitantes al día.

La Estación Central del MÍO constituye solo una parte del proceso de transformación urbana en Ciudad Paraíso, una zona que en los últimos años ha sido escenario de iniciativas para mejorar la movilidad, el comercio y el espacio público. Asimismo, el municipio anunció incentivos tributarios orientados a atraer nuevas empresas al centro, específicamente en Ciudad Paraíso, el barrio Obrero y la Plaza de Cayzedo: las compañías que se establezcan allí podrán acceder a beneficios como cero impuesto de industria y comercio (ICA) y exención de impuesto predial durante una década. Esta estrategia busca dinamizar la economía local, ofrecer nuevas oportunidades para los jóvenes y posicionar a Cali como líder en desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, biotecnología e industrias culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la Estación Central del MÍO en la movilidad de Cali?

La Estación Central del MÍO permitirá movilizar a más de 90 mil pasajeros diariamente, facilitando la integración de diferentes rutas del sistema en un solo punto. Este impacto mejorará la eficiencia del transporte público, reducirá los tiempos de desplazamiento y contribuirá a la revitalización urbana de Ciudad Paraíso y sectores cercanos, según la Alcaldía de Cali.

¿Qué incentivos tributarios ofrece la Alcaldía de Cali para empresas en Ciudad Paraíso?

La Alcaldía de Cali anunció incentivos tributarios para las empresas que se instalen en Ciudad Paraíso, el barrio Obrero y la Plaza de Cayzedo, como la exención de impuesto de industria y comercio (ICA) y de impuesto predial durante 10 años. El objetivo es incentivar la inversión, atraer compañías tecnológicas y contribuir al desarrollo económico y social de la zona.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.