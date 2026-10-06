Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Alcaldía de Cali implementó un alivio tributario para facilitar el pago de deudas del Impuesto Predial, con énfasis en los hogares y pequeños comerciantes golpeados por el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con lo anunciado por la administración distrital, el beneficio quedó definido en el Acuerdo 0647 de 2026 e implica un descuento del 100 % en los intereses moratorios de este impuesto para quienes tengan pendientes vigencias anteriores a 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Este alivio permite a quienes tienen deudas ponerse al día con hasta cinco vigencias por inmueble, siempre que paguen el valor correspondiente al impuesto de cada año beneficiado. El mecanismo funciona así: para la ciudadanía en general, el descuento total de intereses puede aprovecharse hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, para familias o inmuebles que fueron afectados directamente por el sismo, el beneficio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, a condición de estar certificados por la Secretaría de Gestión del Riesgo.

En palabras de Jhon Quinchua Ceballos, director de Hacienda Distrital, se buscó ofrecer una opción tangible a quienes enfrentan dificultades económicas: "Entendimos que las finanzas públicas tienen que ponerse del lado de la gente cuando más se necesita. Este alivio [...] es una mano extendida para quitarle un peso de encima a los caleños".

En la práctica, los beneficiarios solo deben cubrir el monto del impuesto predial, sumado a las sobretasas correspondientes (bomberil, ambiental y alumbrado) con sus propios intereses. El descuento del 100 % se aplica únicamente sobre los intereses de mora del impuesto como tal, y puede aplicarse de manera independiente a cada inmueble. No es requisito estar al día con los años anteriores para recibir el beneficio sobre las vigencias seleccionadas.

El proceso se ha simplificado para ofrecer acceso digital y presencial. Aquellos con deudas de 1 a 5 años pueden descargar su factura desde la web institucional o la aplicación móvil Impuestos Cali, donde el descuento ya estará aplicado de manera automática. Quienes tienen deudas de más de cinco años, desean pagar solo ciertos periodos, o tienen acuerdos vigentes, deben acercarse a un punto de atención de Hacienda para concretar el detalle de su pago.

Igualmente, existe una exoneración adicional para inmuebles afectados por el sismo. Los predios colapsados, no reconstruidos, tendrán exención total del impuesto de la vigencia 2026; si son reconstruidos, la exoneración se extiende por hasta cinco vigencias fiscales. Aquellas propiedades que permanecen como lote o las que resultaron solo parcialmente inhabilitables también participan de exoneraciones parciales, siempre que mantengan la condición certificada.

¿Cómo funciona el descuento del 100 % en intereses moratorios del Impuesto Predial en Cali?

El descuento, establecido en el Acuerdo 0647 de 2026, elimina el 100 % de los intereses moratorios sobre deudas de hasta cinco años por cada inmueble, siempre que el contribuyente pague el capital del impuesto junto con las sobretasas. No hace falta tener paz y salvo de vigencias anteriores.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al alivio tributario para predios afectados por el sismo en Cali?

Para acceder a plazos extendidos y exoneraciones adicionales, el predio debe estar certificado por la Secretaría de Gestión del Riesgo como afectado por el sismo del 10 de agosto. Según el nivel de daños, los beneficios van desde exoneración total del impuesto hasta descuentos parciales durante varias vigencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.