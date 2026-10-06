Por: Noticiero 90 minutos

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La predicción del clima es mucho más que una simple consulta cotidiana; se trata de un proceso altamente sofisticado que combina ciencia y tecnología para ofrecer información precisa sobre el estado futuro de la atmósfera. De acuerdo con lo presentado en 90minutos.co, este pronóstico no surge del azar, sino del análisis minucioso de enormes volúmenes de datos meteorológicos recolectados en todo el mundo. El punto de partida es la observación sistemática: se recogen millones de registros sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y velocidad del viento en diversas ubicaciones, utilizando una red global de instrumentos como estaciones meteorológicas en tierra, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda que llegan hasta la estratosfera.

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Adicionalmente, los satélites meteorológicos orbitan continuamente la Tierra, aportando imágenes sobre la disposición y evolución de los sistemas nubosos. Este monitoreo es reforzado por radares instalados en tierra, cuya función es rastrear y detallar el desarrollo de lluvias y tormentas a nivel local. Cuando toda esta información es recogida, se canaliza hacia centros internacionales equipados con supercomputadoras capaces de procesar inmensas cantidades de datos. Según lo reseñado en el artículo de 90minutos.co, estos centros emplean modelos numéricos de predicción: softwares basados en las leyes fundamentales de la física y de la termodinámica, que simulan cómo evolucionarán las masas de aire en los próximos días. Para ello, dividen la atmósfera en una cuadrícula tridimensional y calculan minuto a minuto los posibles cambios climáticos.

Con respecto al pronóstico específico de este martes para Cali, la información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) señala que durante la jornada se esperan cielos parcialmente nublados y un ambiente seco, acompañado de fuerte calentamiento diurno. Sin embargo, al avanzar la tarde y durante la noche, el flujo de aire proveniente del occidente cruzará la cordillera Occidental, lo que propiciará un incremento en la nubosidad y facilitará lluvias de distinta intensidad, así como la probabilidad de actividad eléctrica. Además, se resalta que un sistema de baja presión en la región contribuye a la inestabilidad atmosférica, elevando el riesgo de lluvias para hoy. Esta información ha sido confirmada y divulgada a través de las redes oficiales del CVC y el portal 90minutos.co.

¿Cómo recopilan y procesan los datos para el pronóstico del clima en Cali?

El pronóstico del clima para Cali se basa en la recolección de datos a través de una red global de estaciones meteorológicas, boyas marítimas, globos sonda, aviones comerciales y satélites meteorológicos. Estos datos se envían a centros internacionales que utilizan supercomputadoras y modelos numéricos para interpretar y proyectar cómo evolucionarán las condiciones climáticas, logrando así una predicción detallada y ajustada a la región.

¿Qué significa un sistema de baja presión en el clima de Cali?

Un sistema de baja presión es una región donde la presión atmosférica es menor que la de las áreas circundantes. Este fenómeno suele estar asociado con inestabilidad atmosférica, generando condiciones favorables para la formación de nubes, precipitaciones y tormentas eléctricas, como indicó la CVC para el pronóstico de hoy en Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.