“Acabo de otorgar poder a Santiago Trespalacios @SoyDefensor para mi representación. Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”. Con ese mensaje publicado en X, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, hizo su primera declaración frente a las denuncias por presuntas irregularidades en sus documentos académicos y laborales.

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La congresista confirmó que el abogado Santiago Trespalacios asumirá su defensa y que esperará los requerimientos de las autoridades, sin embargo, desde su misma bancada están pidiendo que renuncie.

Este fue su mensaje:

Muchas personas, militantes del Pacto Histórico, contradictores, entre otros, han comentado la publicación de Verónica, quien, por el momento, no parece querer renunciar a su curul, aunque muchos consideran que es lo mínimo que puede hacer.

Mientras tanto, las denuncias e investigaciones por presentar documentos falsos continúan y se espera por otros delitos a los que pueda estar expuesta la congresista.

Los títulos y certificados falsos de Verónica Estrada

El caso tomó fuerza luego de que la Universidad Nacional informara que no encontró registros de que Estrada hubiera sido estudiante o egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia. La institución también indicó que el diploma y el acta de grado atribuidos a ella no fueron expedidos por esa universidad.

A ese cuestionamiento se sumó otro documento atribuido a la Universidad de Antioquia. La institución aclaró que nunca ha ofrecido el pregrado de Ingeniería de Minas y que tampoco expidió el diploma ni el acta que aparecen a nombre de la congresista.

También se puso en duda su diploma de bachiller. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta, Antioquia, informó que Estrada cursó hasta octavo grado y no terminó allí sus estudios de educación media. Por su parte, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) señaló que negó en 2025 una solicitud de matrícula profesional, después de que la Nacional desconociera los documentos presentados.

La controversia alcanzó además su experiencia laboral. La empresa Aris Mining afirmó que Estrada trabajó como operaria de Mina 4 y calificó como “impreciso y falso” un certificado que le atribuía el cargo de jefe de esa operación.

Investigaciones y presión del Pacto Histórico

Las denuncias llegaron a distintas entidades. La Fiscalía confirmó que tiene tres indagaciones por presunta falsedad documental, mientras que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria. También se presentaron denuncias ante la Corte Suprema, la Contraloría y la Comisión de Ética de la Cámara.

En medio del escándalo, el Pacto Histórico pidió a Estrada renunciar a su curul y anunció que su Comité de Ética estudiará el caso. La colectividad sostuvo que debe garantizarse el debido proceso, pero consideró que la congresista debe asumir su defensa ante las autoridades y las instancias partidistas.

Por ahora, Estrada no ha entregado una explicación sobre los documentos cuestionados. Su primera respuesta se limitó a anunciar representación jurídica y manifestar que estará atenta a los llamados oficiales. Las investigaciones deberán establecer si hubo falsedad y si la representante utilizó documentos irregulares para acreditar estudios o experiencia.

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