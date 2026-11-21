Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Marlon Gómez Hudgson, alias "Marlito", considerado presunto integrante de la organización criminal "Las Salsas Mexicanas". Según la información presentada en audiencias ante el juez de control de garantías, este hombre está vinculado a un caso emblemático de extorsión que involucra directamente a la administración departamental de San Andrés y a su exgobernador, Everth Julio Hawkins Sjogreen. De acuerdo con la Fiscalía, a Hawkins ya se le imputaron cargos el 21 de octubre por, presuntamente, extorsionar a dos contratistas bajo su gobierno.

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La documentación entregada por la Fiscalía revela que alias "Marlito" habría exigido una suma de 3.000 millones de pesos colombianos a un contratista de la Gobernación de San Andrés, además de ser señalado por emitir amenazas contra comerciantes de la isla. Este presunto accionar delictivo no fue un hecho aislado: el ente acusador investiga al menos cuatro eventos de extorsión en los que estaría involucrado y que se habrían dirigido principalmente a personas vinculadas contractualmente a la administración local.

En contexto, tal y como informó en su momento el periódico El Espectador, uno de los procesos más graves bajo investigación implica directamente la participación de Hawkins. Según sostiene la Fiscalía, el exmandatario habría contactado a "Las Salsas Mexicanas" para que extorsionaran a contratistas luego de que estos reportaran retrasos en sus pagos por contratos relacionados con servicios de seguridad y aseo. Las víctimas, identificadas como Larkin Luis Castro Bowie y Alfredo Enrique Coronel Miranda, denunciaron haber recibido al menos cuatro exigencias de dinero.

Uno de los episodios centrales ocurrió en octubre de 2024, cuando, según la imputación, dos miembros de la organización abordaron a los contratistas en un restaurante y los conectaron por videollamada con alias "Marlito". En este encuentro digital, el presunto criminal se identificó y les aseguró que ahora él se encargaría de "la deuda" supuestamente contraída con el gobernador. Frente a la negativa de los contratistas de hacer el pago, las víctimas fueron obligadas a abandonar la isla bajo amenazas.

La Fiscalía también atribuye a alias "Marlito" el liderazgo de extorsiones producidas en febrero y octubre de 2026, en conjunto con otros miembros del grupo. Como consecuencia de la negativa de una de las víctimas para entregar el monto exigido, una carnicería fue incendiada en la madrugada del 20 de febrero de ese año. Los delitos imputados a alias "Marlito" incluyen concierto para delinquir y tentativa agravada de extorsión, aunque el acusado no aceptó los cargos. No obstante, fue enviado a un centro carcelario mientras avanza la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias "Marlito" y cómo estaría vinculado a las extorsiones en San Andrés?

Alias "Marlito", cuyo nombre es Marlon Gómez Hudgson, es un presunto integrante de la banda criminal "Las Salsas Mexicanas". Según la Fiscalía General de la Nación, su vinculación se da por su presunta participación en varios episodios de extorsión, incluyendo la exigencia de millonarias sumas de dinero a contratistas y comerciantes de la isla, y acciones directas como amenazas y la quema de establecimientos comerciales.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado y por qué se le imputa a alias "Marlito"?

El concierto para delinquir agravado es un delito que consiste en que varias personas se asocian para cometer delitos comunes, agravando la situación por características como el número de integrantes o la gravedad de los delitos cometidos. Según la información de la Fiscalía, a alias "Marlito" se le imputa este delito debido a su presunta pertenencia y liderazgo en la estructura criminal "Las Salsas Mexicanas", vinculada a diferentes casos de extorsión en San Andrés.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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