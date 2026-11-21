Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha anunciado la autorización de cierres viales y desvíos para permitir la realización de la carrera atlética Corre mi Tierra 2026, que tendrá lugar el domingo 22 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información oficial divulgada por esta entidad, los ajustes viales son necesarios para garantizar la seguridad de los participantes y el desarrollo adecuado del evento.

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En cuanto al recorrido de 21 kilómetros, este iniciará en el parque Metropolitano Simón Bolívar, específicamente por la puerta Bolívar 4. Los corredores avanzarán en dirección norte por la avenida carrera 60, utilizando la calzada occidental, y tomarán el ramal occidental de la glorieta en la avenida calle 63 para continuar por la avenida carrera 60. Posteriormente, la ruta sigue por la avenida calle 63 (calzada sur) hacia occidente, retornando al oriente a la altura de la carrera 122, para luego volver sobre la avenida calle 63 (calzada norte) en dirección oriente. Finalmente, el trayecto permitirá regresar por el ramal occidental de la glorieta de la avenida calle 63 por la avenida carrera 60 y descender por la calzada oriental al sur, hasta culminar en el parque Metropolitano Simón Bolívar en la puerta Bolívar 4.

Para permitir el evento, la SDM ha autorizado cierres de vías principales y ha definido rutas de desvío detalladas para los conductores. Entre las más relevantes están los desvíos para quienes transitan en dirección sur-norte, oriente-occidente y norte-sur por la avenida carrera 60 y la avenida calle 63, entre otras vías estratégicas. Los mapas numerados del 1 al 9, proporcionados por la Secretaría y mencionados en el comunicado oficial, ilustran los recorridos alternos utilizando colores como azul, negro, magenta, verde y café, para orientar a los usuarios según el trayecto requerido.

Las recomendaciones de la SDM destacan la importancia de planificar los viajes y actividades este día, especialmente para quienes circulan cerca a las zonas del evento. Adicionalmente, se aconseja seguir las instrucciones tanto de la autoridad de tránsito como del personal organizador, acatar la señalización instalada y, si es posible, optar por medios de transporte público, masivo y bicicleta, reduciendo así el uso de vehículo particular para minimizar las afectaciones en la movilidad de Bogotá.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el objetivo principal de estas medidas es coordinar una jornada segura y ordenada para participantes y ciudadanos que transiten por los sectores afectados durante la carrera Corre mi Tierra 2026.

¿Cuáles son los principales cierres y desvíos viales autorizados para la carrera Corre mi Tierra 2026 en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de varias vías principales alrededor del parque Simón Bolívar y sus alrededores, como la avenida carrera 60 y la avenida calle 63. Entre los desvíos más destacados están los ajustes en los sentidos sur-norte, norte-sur y oriente-occidente sobre estas avenidas, así como la habilitación de rutas alternas señalizadas, de acuerdo con los colores y mapas oficiales suministrados por la entidad.

¿Qué recomendaciones ha entregado la Secretaría Distrital de Movilidad para quienes transiten durante el evento deportivo?

La entidad recomienda programar con anticipación los viajes y actividades en las zonas próximas al evento, seguir las indicaciones del personal autorizado y atender la señalización. Además, aconseja usar transporte público o bicicleta y evitar el uso del vehículo particular para facilitar la movilidad de la ciudad durante la carrera atlética.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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