Por: Caracol TV

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La región central de Perú vivió un momento de tensión la noche del 20 de noviembre de 2026, cuando un fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió el área y despertó alerta en varios países sudamericanos. El reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, SGC, puntualizó la hora del evento a las 7:09 p. m., tanto en el territorio peruano como en Colombia. El movimiento sísmico tuvo una profundidad estimada de 142 kilómetros, una característica que contribuyó a la propagación de su energía a través de cientos de kilómetros más allá de Perú.

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El epicentro de este temblor se ubicó cerca del municipio de Ondores, en la provincia de Junín, una zona céntrica del país. La dimensión del fenómeno hizo que sus efectos fueran percibidos no solo en Perú, sino también en regiones de Brasil, Ecuador y Colombia, según reportes recogidos en la región. En el caso colombiano, la distancia con el epicentro no impidió que en la capital, Bogotá, diversas personas experimentaran el temblor, evidenciado por videos y fotografías difundidas en redes sociales donde se observan lámparas y otros objetos balanceándose en apartamentos de diferentes sectores. Mientras algunos habitantes reportaron el movimiento en el norte, sur y nororiente de la ciudad, otros aseguraron no haberlo sentido.

En Perú, la magnitud del momento quedó registrada en una transmisión en vivo. A las 7:10 p. m., una presentadora nacional narró en directo la evolución del sismo: “Son las 7:10 de la noche. Estamos en estos momentos en pleno temblor, en movimiento sísmico que va en aumento. Calma, les pedimos calma a todos, por supuesto... no corran, vayan buscando los lugares más seguros”. Este tipo de documentación ofrece una imagen directa de cómo el sismo fue percibido socialmente.

Frente a la amenaza potencial sobre las costas, las autoridades colombianas, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Dirección General Marítima (Dimar), descartaron cualquier riesgo de tsunami tras evaluar los análisis oceanográficos. El reporte de la UNGRD fue categórico: “No existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia”. En Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) igualmente descartó posibles víctimas o daños estructurales graves en los primeros reportes.

Cabe señalar que, poco después del evento, se presentaron variaciones en las cifras reportadas. El Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) coincidieron en una magnitud de 6.9 y profundidad de 142 kilómetros, mientras que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) inicialmente estimó una magnitud de 7.3 y una profundidad menor de 48 kilómetros. Estas discrepancias suelen suceder en los primeros minutos tras un sismo, mientras se ajustan los datos con información de múltiples redes sismológicas. El evento se enmarca en la dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, reconocido por su alta actividad sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué zonas de Sudamérica se sintió el sismo de Perú registrado el 20 de noviembre de 2026?

De acuerdo con reportes regionales y el Servicio Geológico Colombiano, el sismo que tuvo epicentro en la región central de Perú el 20 de noviembre de 2026, fue percibido en partes de Brasil, Ecuador y Colombia. En Bogotá, Colombia, residentes de diferentes sectores de la capital notaron el movimiento telúrico, aunque la percepción no fue uniforme en todos los barrios.

¿Por qué hay diferencias en los reportes de magnitud y profundidad de un sismo?

Las diferencias en los reportes de magnitud y profundidad de un sismo ocurren porque los centros de monitoreo procesan datos provenientes de diferentes redes de estaciones sismológicas. En los minutos iniciales, es común que se reporten cifras dispares, como ocurrió con el sismo del 20 de noviembre de 2026, donde el Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos informaron una magnitud de 6.9 y 142 kilómetros de profundidad, mientras que el Instituto Geofísico del Perú calculó inicialmente 7.3 y 48 kilómetros de profundidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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