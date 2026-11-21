Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada del sábado 21 de noviembre de 2026 se caracterizó por una alta actividad sísmica en diversas regiones del mundo. Según datos oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se reportaron tres movimientos telúricos en China, Perú y Colombia, siendo el más intenso el registrado en territorio asiático. De acuerdo con el boletín actualizado a las 5:45 a. m. de ese sábado, el sismo en Yanglong, China, alcanzó una magnitud de 5.9 y se produjo a una profundidad superficial, lo que significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre, generando mayor potencial de percepción por la población de la zona.

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La actividad sísmica no solo tuvo lugar en China. América Latina también fue escenario de movimientos importantes. En Perú, se informó de un sismo de magnitud 5.0 en las cercanías de Carhuamayo, con una profundidad de 111 kilómetros. Esta característica suele indicar que las ondas sísmicas pierden fuerza al viajar por el interior de la corteza terrestre, por lo que la percepción en superficie puede ser menor que en eventos menos profundos pero de igual magnitud. El reporte del SGC para Perú fue divulgado a las 12:12 a. m., marcando el inicio de la jornada con este suceso geológico.

Por su parte, Colombia sintió un sismo menos intenso. En Consacá, Nariño, la magnitud llegó a 2.6 y su profundidad se estableció en 10 kilómetros, de acuerdo con la información del SGC. El movimiento se presentó a las 4:48 a. m., durante las primeras horas del día. A pesar de la baja magnitud, el registro ratifica el constante monitoreo de la actividad sísmica nacional e internacional.

Las particularidades de cada evento reflejan la variedad y tipos de movimientos que pueden ocurrir en distintas partes del mundo. De acuerdo con los boletines emitidos por el Servicio Geológico Colombiano, hasta ese momento no se habían reportado daños materiales ni personas afectadas en las zonas impactadas por los temblores. Sin embargo, la vigilancia por parte de los organismos oficiales continúa siendo fundamental para actualizar cualquier información relevante respecto a posibles consecuencias y evaluar la evolución de la actividad sísmica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué magnitud y características tuvieron los sismos reportados en China, Perú y Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico más fuerte ocurrió en Yanglong, China, con una magnitud de 5.9 y profundidad superficial. En Perú, cerca de Carhuamayo, el sismo fue de magnitud 5.0 y profundidad de 111 kilómetros. En Colombia, el temblor registrado en Consacá, Nariño, alcanzó magnitud 2.6 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo y cómo afecta su impacto?

El término "profundidad superficial" en un sismo indica que el evento ocurre cerca de la superficie terrestre. Esto puede aumentar la percepción y el potencial de daños porque las ondas sísmicas recorren menos distancia antes de llegar a la superficie, transmitiendo más energía a las áreas cercanas al epicentro, como en el caso del sismo de 5.9 en Yanglong, China.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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