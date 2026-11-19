Por: CENET

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Cuatro empresarios del departamento de Córdoba hicieron parte de una misión comercial a China, respaldada y gestionada por la Cámara de Comercio de Montería. Según información oficial de la entidad, esta experiencia abrió oportunidades de negocio calculadas en alrededor de 800 millones de pesos para el semestre siguiente, fortaleciendo así las perspectivas de crecimiento de los participantes.

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La iniciativa contó con la alianza de la empresa Supply Inc. y tuvo el propósito de acercar a los empresarios cordobeses a fabricantes, proveedores y espacios de negociación ubicados en uno de los mercados más relevantes y dinámicos del mundo. Vale destacar que la Cámara de Comercio asumió el 35 % del costo total de participación de cada empresario, buscando disminuir las barreras de acceso a este tipo de eventos internacionales. Esta política de apoyo pretende democratizar la internacionalización de las compañías locales, facilitando su ingreso a plataformas de negociación global.

Uno de los puntos más destacados del programa fue la visita a la Feria de Cantón, celebrada en la ciudad de Guangzhou. Esta feria, considerada uno de los eventos comerciales más importantes de China, contó en su edición de otoño de 2026 con la participación de más de 32.000 empresas, divididas en 54 áreas temáticas. La oferta incluyó desde maquinaria y artículos tecnológicos hasta textiles y diversos bienes de consumo, permitiendo a los asistentes comparar alternativas de abastecimiento, identificar nuevas tecnologías y generar contactos relevantes para futuros negocios, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Montería.

Esta misión comercial se llevó a cabo en el marco de una relación bilateral cada vez más fuerte entre Colombia y China. En el año 2025, el país asiático representó el 27,5 % de las importaciones colombianas, mientras que el intercambio comercial bilateral alcanzó aproximadamente 10.655 millones de dólares estadounidenses en el primer semestre de 2026, según cifras comunicadas por la Cámara de Comercio de Montería.

Sectores como el comercio, la agroindustria, la confección y los servicios ven en China un espacio fértil para diversificar proveedores, captar nuevas tecnologías y explorar modelos productivos innovadores. Como ejemplo, Liceth Cueter, destacada empresaria y diseñadora cordobesa con una experiencia de diez años, participó en la misión con el objetivo de descubrir nuevos caminos para el crecimiento de su emprendimiento.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, explicó que este tipo de acciones buscan facilitar el acceso de las empresas de Córdoba a oportunidades y relaciones en el comercio internacional. El siguiente paso, según la entidad, será determinar cuántos de los vínculos logrados durante la visita se traducen en acuerdos comerciales tangibles, transferencia de tecnología, nuevos suministradores o proyectos de expansión para las empresas participantes.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta misión hace parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la internacionalización empresarial, a través de espacios de capacitación, contacto y acceso a mercados externos para compañías interesadas en ampliar y diversificar sus horizontes comerciales.

¿Cuáles son las oportunidades de negocio que surgieron para empresarios de Córdoba tras la misión comercial a China?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Montería, los empresarios cordobeses que participaron en la misión comercial a China identificaron oportunidades de negocio estimadas en cerca de 800 millones de pesos para los próximos seis meses. Estas oportunidades incluyen la posibilidad de acceder a nuevos proveedores, incorporar tecnologías innovadoras, establecer acuerdos comerciales y explorar modelos productivos ya implementados en el mercado chino.

¿Qué sectores de Córdoba pueden beneficiarse del acercamiento comercial con China?

Según el informe de la Cámara de Comercio de Montería, sectores como el comercio, la agroindustria, la confección y los servicios están entre los principales beneficiados del acercamiento con el mercado chino. Estas áreas encuentran en este vínculo la posibilidad de diversificar su oferta de proveedores, obtener acceso a tecnología de punta y explorar nuevos modelos de producción y comercialización que les permitan fortalecer su competitividad en el ámbito internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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