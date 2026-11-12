Por: CENET

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El comportamiento del dólar experimentó una marcada volatilidad este martes 10 de noviembre en el mercado colombiano, al cerrar con un precio promedio de $3.297,33. Este resultado significó un incremento de $27,45 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, que era de $3.269,88, tal como informó dataiFX. La variación total para la jornada fue de 0,84%. Durante el día, la moneda estadounidense abrió en $3.274, registró su valor mínimo en $3.268 y alcanzó un máximo de $3.309,99, lo que evidencia una activa dinámica en las negociaciones.

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Así mismo, el índice dataiFX se posicionó en 3.297,33 puntos al cierre de la sesión, reflejando el comportamiento puntual del mercado local. En el entorno internacional, los futuros del índice dólar (DXY) ―indicador que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de divisas de economías desarrolladas― finalizaron en 102,153 puntos, marcando un avance de 0,61%. Según information de dataiFX, este fortalecimiento global del dólar se tradujo en avances también en América Latina, donde la moneda ganó terreno ante las principales divisas de la región. La moneda estadounidense tuvo un aumento de 0,58% frente al peso mexicano, 1,29% frente al real brasileño, 1,34% frente al peso chileno y 0,13% frente al sol peruano, lo que ilustra una tendencia regional en la apreciación.

Entre las noticias internacionales que impactan los mercados, dataiFX reportó que Japón registró un superávit por cuenta corriente de 2,37 billones de yenes en octubre (aproximadamente US$15.000 millones), lo que representó una caída del 45,8% en comparación con el mismo mes de 2025. Este resultado estuvo acompañado de un déficit comercial de 187.500 millones de yenes y una reducción de 27,1% en el superávit de la cuenta de rentas. En el Reino Unido, las ventas minoristas tuvieron un crecimiento anual de 1,5% en octubre, superando el 1,3% de septiembre y logrando su mayor avance desde junio. No obstante, la confianza de los consumidores descendió a su nivel más bajo desde abril, afectada por la presión sobre el poder adquisitivo y la incertidumbre por el presupuesto del gobierno.

Por otra parte, China acumuló un superávit comercial de US$1,04 billones entre enero y octubre de 2026, acercándose al récord histórico del año anterior. Durante ese periodo, las exportaciones crecieron 22,7% anual y las importaciones avanzaron 29%, impulsadas por la elevada demanda global de productos tecnológicos. A nivel doméstico, en Colombia la inflación anual para octubre fue de 6,30%, un leve incremento frente al 6,29% de septiembre. Los sectores de restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos impulsaron este aumento, según la información reportada por dataiFX.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió el precio del dólar en Colombia este 10 de noviembre?

El incremento del dólar en Colombia durante esta jornada se originó en la tendencia de fortalecimiento de la divisa estadounidense frente a monedas de economías emergentes y desarrolladas, como reportó dataiFX. El aumento de $27,45 frente a la TRM refleja la reacción local ante el contexto internacional de valorización del dólar, impulsado por factores como resultados económicos de países como Japón y China, así como el desempeño del índice dólar (DXY).

¿Qué sectores impulsaron la inflación anual en Colombia durante octubre?

Según los datos presentados por dataiFX, la inflación anual de Colombia en octubre fue impulsada principalmente por los sectores de restaurantes y hoteles, educación, salud y alimentos. Estos rubros presentaron presiones al alza en los precios, lo que contribuyó al leve aumento de la inflación respecto al mes anterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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