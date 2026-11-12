Por: Caracol TV

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El colapso de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales en Paraguay, ha marcado un giro drástico en la situación financiera y política del país, tal como lo reseñó Noticias Caracol. Tras la intervención decretada por el Banco Central de Paraguay (BCP) el 3 de noviembre, a causa de problemas de solvencia, el sistema bancario del país enfrentó una crisis que desembocó en la congelación de los depósitos de cientos de miles de ciudadanos. Este evento fue seguido apenas tres días después por la destitución del presidente Santiago Peña, quien actualmente permanece en detención, y la asunción de Pedro Alliana como nuevo jefe de Estado.

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La respuesta del gobierno ante el descontento social no se hizo esperar. Las autoridades aceleraron la devolución de depósitos a través del fondo de garantías, en un intento por apaciguar las protestas y recuperar la confianza de los ahorradores. De acuerdo con cifras difundidas por el BCP en la noche del lunes, cerca de 1,7 millones de personas ya recuperaron un total de 340 millones de dólares desde el jueves más reciente. Esta cifra representa el 93,1% de los clientes registrados con cuentas protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos, según precisó José Maciel, director de este fondo, en una conferencia de prensa.

La magnitud del impacto queda reflejada en las voces de ciudadanos afectados, como Rosario, empleada de 45 años, citada por la agencia AFP, quien explicó su alivio por haber recuperado el dinero que le faltaba. Ueno Bank, constituido como banco digital en 2023, llegó a afirmar que tenía "tres millones de clientes" en todo Paraguay, una cifra equivalente a casi la mitad de la población nacional. Sin embargo, el área de prensa del BCP precisó a la AFP que hasta el momento han identificado "1.867.000 clientes" con derecho a acceder al fondo de garantías, a quienes se está pagando un anticipo. No se detalló cuántos clientes quedan por fuera de esa protección ni cuál será su situación.

El desastre bancario tiene implicaciones adicionales, pues Ueno Bank manejaba más de 800 millones de dólares en fondos públicos cuya restitución aún está en entredicho. En este contexto de incertidumbre, la intervención del Banco Central y la reacción del gobierno se han vuelto decisivas para intentar estabilizar el sector financiero y político del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue intervenido Ueno Bank y cuál es el papel del Banco Central de Paraguay?

Ueno Bank fue intervenido por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre debido a problemas de solvencia, lo que significa que la entidad financiera no pudo garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los clientes. La intervención buscó proteger a los ahorradores y evitar una crisis bancaria mayor, congelando depósitos y gestionando la devolución de fondos a través de un mecanismo oficial de garantías.

¿Qué es el Fondo de Garantía de Depósitos y cómo protege a los clientes bancarios?

El Fondo de Garantía de Depósitos es un mecanismo establecido para proteger los ahorros de los clientes bancarios en caso de quiebra de una entidad. En el caso de Ueno Bank, solo los clientes identificados por el Banco Central de Paraguay con derecho a esta garantía recibieron el reembolso de parte o la totalidad de sus depósitos, como quedó evidenciado en el reciente proceso de devolución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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