Por: CENET

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Las aseguradoras han desembolsado $1,43 billones para atender los daños causados por el terremoto del 10 de agosto, según el balance más reciente de Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos, con corte al 6 de noviembre. Esta cifra representa un aumento de $170.000 millones respecto al informe anterior, lo que se traduce en un crecimiento de 13,5% en las indemnizaciones pagadas a los afectados por el sismo.

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El reporte indica que las compañías de seguros han recibido 103.833 avisos de siniestro relacionados con el evento, cifra que abarca afectaciones en 524 municipios de 31 departamentos. Este número refleja un incremento de 910 reclamaciones en comparación con el balance anterior, lo que evidencia la magnitud del desastre y de la respuesta que han debido activar tanto ciudadanos como aseguradoras.

Además de los pagos ya efectuados, las aseguradoras mantienen reservas por $7,4 billones orientadas a atender reclamaciones en trámite y futuras obligaciones derivadas de los daños. Esto significa un aumento del 3,7% respecto al informe previo, y remarca la importancia de contar con un respaldo financiero sólido para un evento de estas dimensiones.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, destacó la importancia de que los asegurados se mantengan en contacto con sus compañías o intermediarios, enfatizando en que "cada caso es diferente" y que la entrega oportuna de la documentación requerida es clave para avanzar en el proceso de reclamación. Morales también advirtió a los ciudadanos sobre posibles fraudes en los trámites, y recalcó que reclamar las indemnizaciones es un proceso gratuito y no requiere intermediarios de pago.

La mayor parte de las indemnizaciones corresponde a daños en bienes asegurados, como viviendas, comercios, industrias y copropiedades. Fasecolda informa que se han pagado $1,39 billones por 99.950 reclamaciones en este segmento. De estas, las viviendas, tanto en modalidad voluntaria como hipotecaria, representan cerca del 61% del total, con 64.109 siniestros y pagos por $294.000 millones, lo que refleja el fuerte impacto en los hogares de las zonas afectadas.

En el caso de las copropiedades y el sector empresarial, las aseguradoras han desembolsado $327.400 millones y $561.000 millones respectivamente, sumando pagos cercanos a $889.000 millones. Estos sectores tienen además reservas superiores a $4,1 billones para indemnizaciones pendientes.

Desde la perspectiva regional, Risaralda y Valle del Cauca son los territorios con mayores desembolsos, con $566.000 millones y $489.000 millones respectivamente. Quindío destaca por ser el departamento donde se ha reconocido la mayor proporción de pérdidas en relación con los daños estimados. En cuanto a reservas, Cali y Pereira lideran con montos superiores a $4,1 billones, lo que equivale al 56% del total nacional.

El informe también contempla reclamaciones asociadas a seguros de vida y personas. En este rubro se reportaron 309 siniestros y pagos por $4.563 millones, equivalentes al 58% del valor reclamado. Las coberturas por fallecimiento representan el 51,6% del valor registrado en este segmento, asegurando los recursos para los beneficiarios de las pólizas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto han pagado las aseguradoras por los daños causados por el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con el balance de Fasecolda, las aseguradoras han desembolsado $1,43 billones para cubrir los daños producidos por el terremoto del 10 de agosto, cifra que representa un aumento del 13,5% frente al reporte anterior. Este monto incluye pagos por daños a viviendas, copropiedades, comercios, industrias y establecimientos de diferentes regiones afectadas.

¿Qué porcentaje de las reclamaciones corresponde a daños en viviendas aseguradas?

El informe de Fasecolda señala que del total de 103.833 siniestros reportados, 64.109 corresponden a viviendas aseguradas, lo que representa cerca del 61% de todas las reclamaciones notificadas tras el terremoto. Tanto pólizas voluntarias como hipotecarias están incluidas en esta proporción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.