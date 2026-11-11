Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, comunicó que mantendrá actividades de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. De acuerdo con dicha entidad, estos trabajos programados podrían provocar interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable en diferentes zonas. Según la gerencia de Acueducto de Emcali, se llevarán a cabo maniobras enfocadas en la reposición de válvulas y en la optimización de las redes principales, lo que implica una suspensión programada del suministro de agua en los sectores intervenidos.

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La lista de barrios afectados fue divulgada por la entidad. Entre los sectores que tendrán corte de agua se encuentran Chiminangos I, con afectaciones puntuales en la carrera 1 B Bis número 63-40 y la carrera 1 C1 número 67-11. En el barrio Granada, el corte está programado en la intersección de la calle 13 con la avenida 9 AN. Por su parte, en Santa Fe se verá afectada la carrera 17 B número 43-72, mientras que en Santander la interrupción se dará en la carrera 1 A número 33-25.

Un caso particular ocurre en el sector de Pance, específicamente en el área circundante a las carreras 122 con calle 15. En este punto, Emcali realizará la instalación de una T y uniones en la tubería principal, motivo por el cual se anunció una suspensión temporal del servicio que comenzará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta horas de la tarde. En todos los sectores señalados, Emcali insiste en que los trabajos son necesarios para mantener y mejorar la calidad del agua distribuida y prevenir fallas imprevistas en el futuro.

La importancia de esta labor radica en la necesidad de garantizar un suministro eficiente y sostenible, así como en la anticipación a posibles emergencias derivadas del desgaste de las infraestructuras. Emcali destacó el aporte de la comunidad para recibir información sobre los cortes y responder adelantando las acciones preventivas recomendadas, como el almacenamiento de agua antes de la suspensión. La entidad invitó a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales para mayor información y detalles sobre los horarios específicos de reposición, reiterando que el objetivo principal de las intervenciones es asegurar la continuidad y calidad del servicio a largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali tendrán corte de agua y cuál es el motivo?

Los barrios afectados por el corte de agua programado son Chiminangos I, Granada, Santa Fe, Santander y Pance. De acuerdo con Emcali, la suspensión se debe a trabajos de mantenimiento, reposición de válvulas y optimización de redes en esas zonas, con el fin de conservar la calidad y eficiencia del servicio de acueducto en el presente y el futuro.

¿Cómo afectarán estos cortes de agua a los habitantes de Cali?

Los habitantes de los sectores señalados experimentarán una interrupción temporal del servicio de agua potable durante el desarrollo de los trabajos. Emcali recomienda anticipar acciones como almacenar suficiente agua antes del corte y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la duración exacta de las suspensiones y la reanudación del servicio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.