Por: El Espectador

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En la madrugada del miércoles 11 de noviembre, la sede de RCN Radio y Noticias RCN ubicada en la comuna 8 de Cali fue blanco de un atentado con granada. Según confirmaron fuentes oficiales citadas por El Espectador, el ataque no dejó personas heridas, aunque sí causó daños materiales en la fachada del edificio y en los ventanales cercanos, así como afectaciones en la acera. Las autoridades metropolitanas revisaron las cámaras de seguridad y detectaron que dos personas, movilizándose en una motocicleta, habrían lanzado el artefacto explosivo antes de huir del lugar.

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El presidente Abelardo de la Espriella condenó enérgicamente el atentado. Afirmó: "Rechazo total al atentado contra RCN en Cali. He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal". De la Espriella subrayó que ningún grupo narcoterrorista podrá intimidar, silenciar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia y reafirmó su compromiso con la libertad de informar, asegurando que el Estado usará toda su capacidad para garantizar justicia.

En la misma línea de rechazo, el ministro de Defensa Jorge Mora indicó que la Fuerza Pública aumentará las operaciones y labores de inteligencia, enfatizando que no habrá tregua contra quienes pretendan afectar la libertad de prensa y la seguridad. Destacó que "proteger a los periodistas y garantizar la libertad de informar es defender la democracia".

Desde el Congreso, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U y oriunda del Valle del Cauca, lamentó lo ocurrido y recalcó: "Toda agresión contra la prensa vulnera la libertad de expresión y el derecho de todos a estar informados. Condeno el atentado contra RCN en Cali y me solidarizo con su equipo". Por su parte, el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, advirtió: "Ya no son solo amenazas. La intimidación ha pasado a las acciones, al atentado". Ambos exigieron esclarecer lo sucedido y proteger a quienes informan desde zonas vulnerables.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, dos personas fueron capturadas como presuntas responsables del atentado, y se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre las investigaciones en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en el atentado contra la sede de RCN en Cali?

La madrugada del 11 de noviembre, dos hombres en motocicleta lanzaron una granada contra la sede de RCN Radio y Noticias RCN en la comuna 8 de Cali, ocasionando daños en la fachada y ventanales del edificio sin dejar personas heridas. Las autoridades capturaron a dos sospechosos y continúan las investigaciones.

¿Cómo reaccionaron las autoridades al ataque contra RCN en Cali?

El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa Jorge Mora rechazaron el atentado y anunciaron el refuerzo de operativos policiales y de inteligencia, reafirmando la protección a la prensa y el compromiso del Estado con la libertad de información y la democracia, según reportó El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.