Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La presencia de Yina Calderón en la cárcel de La Picaleña, ubicada en Ibagué, causó revuelo entre sus seguidores tras la aparición de una fotografía que evidenció su visita a este centro penitenciario. De acuerdo con Noticias RCN, Calderón acudió al lugar para acompañar a una persona cercana durante una actividad especial. La destinataria de su visita fue Daneidy Barrera, conocida popularmente en redes sociales como 'Epa Colombia', quien se encuentra privada de la libertad en este establecimiento. Esta visita fue la primera vez que Calderón se reunió con Barrera desde que ella fue recluida.

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El motivo del encuentro fue una ceremonia significativa: la graduación de un curso de maquillaje que Barrera desarrolló en el interior del centro penitenciario. Además de Calderón, en el evento participaron otras mujeres que también cumplen condena en La Picaleña y que, al igual que Barrera, finalizaron satisfactoriamente el proceso formativo. La jornada resaltó no solo la capacidad de superación de Barrera, sino también el valor que las actividades de formación tienen para las personas privadas de la libertad.

Por medio de sus redes sociales, Yina Calderón compartió impresiones de su visita y aseguró haber encontrado a Barrera en buen estado de salud y mostrando una actitud optimista. Asimismo, Calderón reveló que Barrera mantiene la esperanza de obtener próximamente el beneficio de prisión domiciliaria, aunque aclaró que esta posibilidad depende de las decisiones que tomen las autoridades judiciales.

La imagen del reencuentro generó numerosos comentarios por parte de los seguidores de ambas influenciadoras. Gracias a las redes sociales, muchos conocieron detalles sobre esta visita en la cárcel de la capital tolimense. El episodio no solo evidencia el lazo de apoyo entre ambas mujeres, sino también el interés social frente al proceso de reintegración de figuras públicas que atraviesan situaciones judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Yina Calderón visitó a 'Epa Colombia' en la cárcel La Picaleña de Ibagué?

De acuerdo con Noticias RCN, Yina Calderón visitó el establecimiento penitenciario de La Picaleña para acompañar a Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', durante la ceremonia de graduación de un curso de maquillaje realizado en el centro. Esta fue la primera ocasión en la que Calderón la visitó desde su reclusión.

¿Qué beneficios espera Daneidy Barrera, alias 'Epa Colombia', tras su proceso en la cárcel?

Según lo compartido por Yina Calderón en sus redes sociales, Barrera mantiene la expectativa de acceder próximamente al beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, esta posibilidad depende de las decisiones de las autoridades judiciales encargadas de su caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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