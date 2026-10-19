Frente a los insistentes rumores sobre una presunta salida furtiva del territorio nacional ante el avance de las indagaciones preliminares de la Fiscalía General de la Nación, se conoció con precisión cuál sería el paradero real de la exprimera dama Verónica Alcocer. Contrariamente a las versiones que circularon en diversos sectores políticos sobre un supuesto abandono del país, fuentes periodísticas establecieron que la exesposa del expresidente Gustavo Petro continuaría en suelo colombiano y no se habría evadido de la acción de las autoridades.

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La reaparición mediática de la exmandataria, materializada a través de una extensa entrevista concedida a Noticias RCN, no se habría producido desde el exterior ni desde una locación clandestina, sino desde la comodidad de su domicilio habitual. Concretamente, las indagaciones adelantadas permitieron establecer que la conversación periodística se llevó a cabo en la mañana del pasado sábado 17 de octubre en su casa ubicada en el sector de Santa Ana, en el municipio de Chía, Cundinamarca, a escasos minutos del norte de Bogotá.

Este enclave residencial en la sabana bogotana se mantendría como el punto central desde el cual Alcocer y su equipo jurídico estructurarían la estrategia de defensa frente a los frentes procesales abiertos por presunto interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y los cuestionados manejos burocráticos que salpican al entorno del anterior Ejecutivo. La elección de esta locación para romper el silencio mediático buscaría despejar las especulaciones sobre un exilio anticipado o una huida precipitada ante el escrutinio de los órganos de control.

Analistas del acontecer político advierten que la permanencia de la exprimera dama en su residencia de Chía no la eximiría del riguroso escrutinio probatorio que adelantan los investigadores nacionales e internacionales, quienes continúan analizando los flujos financieros y las redes de influencia destapadas en los últimos meses. Si bien la defensa jurídica ha insistido en que cada uno de su movimientos se ajustaría a la legalidad, el ente acusador mantendría abiertos los frentes de indagación para determinar si existieron responsabilidades individuales en las irregularidades denunciadas.

Mientras se agendan las próximas diligencias virtuales ante los estrados judiciales y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave que comprometen a excolaboradores del gobierno saliente, la exprimera dama permanecería atenta a los requerimientos formales desde su propiedad sabanera. Por su parte, la ciudadanía y los veedores económicos se mantendrán a la expectativa de si las autoridades competentes adoptarán medidas adicionales o si el proceso continuará su curso con Alcocer respondiendo desde el territorio nacional, cerrando por el momento la puerta a las teorías sobre una salida internacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.