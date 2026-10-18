Verónica Alcocer sorprendió al revelar la fecha que marca el final de su matrimonio con Gustavo Petro. Durante una entrevista con RCN, la esposa del mandatario aseguró que la relación terminó el 10 de agosto de 2026, una fecha que coincide con la salida de Petro de la Presidencia y la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, según el contexto suministrado.

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“Mira, nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026”, afirmó Alcocer durante la conversación, en la que también habló de los años que dedicó a intentar mantener su relación y de la cordialidad que, según ella, existe actualmente entre ambos.

La declaración llamó la atención por la precisión con la que señaló el día, el mes y el año. La entrevistada explicó que luchó durante casi 25 años por conservar su matrimonio, mantener unida a su familia y sacar adelante a sus hijos.

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“Luché por mantener una familia, la unidad, los hijos, como muchas mujeres lo hacemos. Pero finalmente terminó el matrimonio el 10 de agosto de 2026”, expresó.

Aunque reconoció que la relación sentimental llegó a su fin, Alcocer insistió en que conserva un vínculo cordial con Petro.

Qué dijo Verónica Alcocer sobre Gustavo Petro

Durante la entrevista con RCN, Alcocer también respondió cómo ve actualmente al presidente, con quien compartió cerca de 25 años de vida en pareja.

Su respuesta estuvo lejos de una crítica o un señalamiento. Por el contrario, destacó cualidades personales del mandatario y el vínculo que los une como padres.

“Un buen padre, un buen ser humano. Tengo muy buena relación con él, la vamos a tener todo el tiempo porque tenemos hijos en común, que es lo más grande y maravilloso que nos ha quedado”, afirmó.

En la misma respuesta, agregó que lo admira y lo valora, y reiteró que ambos mantienen una buena relación.

Las palabras de Alcocer muestran que, al menos en su versión pública, el final del matrimonio no implica una ruptura absoluta del vínculo personal con Petro.

Verónica Alcocer descartó tener resentimiento contra Petro

Otro de los momentos destacados de la conversación se produjo cuando le preguntaron a Alcocer si sentía dolor o resentimiento por el final de la relación.

Su respuesta fue enfática: “Absolutamente no. Absolutamente no”.

La entrevistada reflexionó sobre la manera en que las parejas pueden afrontar una separación después de compartir buena parte de sus vidas. Según explicó, el fin de una relación sentimental no significa que las personas deban convertirse en enemigas.

“Las relaciones personales llegan a un fin, pero las relaciones humanas siguen”, sostuvo.

Alcocer también recordó las dificultades económicas que atravesaron durante su vida en pareja y aseguró que lograron salir adelante juntos en diferentes momentos.

A partir de esa experiencia, defendió la importancia de conservar el respeto y evitar que una separación se convierta en una disputa marcada por el odio.

“Debemos ser ejemplo de amor, de unidad y no de división y de odio”, manifestó durante la entrevista.

La fecha que coincide con la salida de Petro de la Presidencia

El 10 de agosto de 2026 es el día que Alcocer identificó como el final de su matrimonio con Petro. La fecha coincide con el cambio de Gobierno mencionado en el contexto de esta historia, lo que añade un elemento de interés a su declaración.

Sin embargo, es importante distinguir entre la fecha que ella señaló como el fin de su matrimonio y la fecha de cualquier trámite o formalización legal. La declaración entregada en la entrevista no permite establecer, por sí sola, cuándo se completaron esos procedimientos.

Las dudas sobre la relación entre ambos venían de años atrás. Durante 2023 y 2024, sus apariciones conjuntas disminuyeron y Alcocer redujo su presencia en la agenda pública de Bogotá, mientras pasaba más tiempo en el exterior y en la región Caribe. Esa situación alimentó especulaciones sobre su vida privada.

En octubre de 2025, Petro confirmó públicamente que su relación sentimental con Alcocer había terminado hacía años y afirmó que se encontraba sentimentalmente separado. Posteriormente, se hizo pública la formalización legal de su divorcio tras cerca de 26 años de matrimonio, de acuerdo con el contexto suministrado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.