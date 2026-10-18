Las explicaciones ofrecidas por la exprimera dama Verónica Alcocer en Noticias RCN sobre el manejo de sus recursos, su patrimonio y el fin de su vínculo con el expresidente Gustavo Petro abrirían un profundo flanco de dudas jurídicas y políticas al chocar frontalmente con los registros temporales que el propio exmandatario ventiló públicamente meses y hasta años atrás. Mientras la exesposa del líder político intentó desestimar las indagaciones por presunto enriquecimiento y detalló los sustentos económicos que habrían respaldado su cotidianidad, una imprecisión evidente en las fechas de su separación dejaría al descubierto una seria contradicción narrativa entre ambos protagonistas.

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Al abordar los cuestionamientos sobre su patrimonio y los supuestos despilfarros que le endilga Eva Ferrer, Alcocer aseveró textualmente: “Quiero ser reiterativa, pero cada una de esas preguntas son pertinentes, por supuesto, pero conllevan al cúmulo de cuestionamientos mentirosos que lo que han hecho es ponerme entredicho, que aparezca como corrupta, ladrona, no es cierto, claro que no es cierto”. Asimismo, la exmandataria defendió la legalidad de sus ingresos pasados y presentes, señalando: “De lo que han vivido siempre las familias presidenciales y adicional a eso mi esposo en ese momento, Gustavo Petro, me pasaba una mesada para mis gastos personales y con eso vivía. Ahora vivo del acuerdo de divorcio al que llegamos por mutuo acuerdo y en buenos términos”.

No obstante, el punto más álgido de su alocución recayó en la cronología exacta de su ruptura matrimonial, un aspecto clave para dilucidar responsabilidades patrimoniales y fiscales. Alcocer afirmó categóricamente ante las cámaras: “Nuestro matrimonio se acaba el 10 de agosto de 2026. Más de 20 años luché por mi relación, mi familia, la unidad, los hijos, pero finalmente terminó el matrimonio y te vuelvo a rectificar: tenemos una buena y cordial relación. Es un buen padre, buen ser humano, tenemos buena relación con él, lo admiro, lo valoro y eso es todo lo que tengo que decir”.

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El problema técnico y argumentativo de esta declaración radicaría en que la separación de la pareja no constituía un secreto de Estado reciente, sino un hecho confirmado con antelación por el propio Gustavo Petro. El 25 de octubre de 2025, en medio de la controversia producida por su inclusión en la llamada lista Clinton, el entonces jefe de Estado sorprendió a la opinión pública al manifestar de manera tajante: “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.

La brecha temporal entre ambas versiones gubernamentales —mientras Petro aseguró en 2025 que estaban separados “hace años”, Alcocer fijó el fin del matrimonio en agosto de 2026— alteraría la consistencia del relato defensivo de la exmandataria ante el ente acusador. Analistas y veedores jurídicos advierten que la imprecisión en las fechas no sería un detalle menor, pues la delimitación exacta de los patrimonios y la convivencia conyugal resulta indispensable para los investigadores que rastrean posibles enriquecimientos injustificados o contratos cruzados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.