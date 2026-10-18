Las explicaciones públicas entregadas por la exprimera dama Verónica Alcocer en Noticias RCN abrieron un intenso debate interpretativo frente a las indagaciones preliminares que mantendría abiertas la Fiscalía General de la Nación. Al abordar su vínculo con la exasesora española Eva Ferrer —figura central en el entramado de presuntas presiones y contratos estatales—, la exesposa de Petro intentó matizar el nivel de subordinación o complicidad institucional, asegurando textualmente: “Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común”.

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Asimismo, la exesposa del expresidente Gustavo Petro reconoció el alcance del respaldo logístico que le brindó a la extranjera al admitir: “La relación de Eva y mía era profesional, esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad y gracias a ese diálogo es que ella resulta en Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa”. No obstante, analistas y organismos de control examinarían si dicha cercanía profesional habría trascendido hacia esferas de injerencia burocrática y contractual en entidades estratégicas del Estado.

De igual manera, la exprimera dama se refirió a los cuestionados ingresos a recintos penitenciarios del país, señalamientos que han levantado suspicacias en sectores políticos y veedurías ciudadanas. Al respecto, Alcocer aseveró que su presencia en dichos establecimientos obedeció a una labor estrictamente mística y asistencial: “Yo me dediqué a muchísimas obras que quizá nunca gente vio, que era acompañar a gente en hospitales. A las cárceles iba porque me encantaba escuchar, dar una mano, porque iba a ungir a los presos, el don de la unción existe”. Frente a las especulaciones sobre supuestas reuniones clandestinas con perfiles de alta peligrosidad, la exmandataria enfatizó que cada desplazamiento se habría ajustado a la normativa penitenciaria: “Nunca jamás, siempre fue documentado bajo la legalidad con todos los requisitos que pedía el Inpec, la gran mayoría fue con mujeres, allí iba yo”.

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A pesar de la defensa pública basada en el asistencialismo espiritual y la cooperación social, sectores jurídicos advierten que las declaraciones textuales de la exprimera dama contrastarían con los indicios documentales que recopilaría el ente acusador en torno a redes transnacionales de influencia. Mientras los estrados judiciales resuelven la controversia procesal y se evalúan las repercusiones de los testimonios clave, la confrontación entre los descargos institucionales de la defensa y los hallazgos de la fiscalía continuará marcando la agenda política nacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.