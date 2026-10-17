Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Laura Sarabia, reconocida por su paso como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), así como por ejercer la Cancillería y asumir la Embajada de Colombia en el Reino Unido durante el Gobierno de Gustavo Petro, ha vuelto a centrar la atención pública. En entrevista con la periodista Darcy Quinn, en La FM, Sarabia abordó algunos de los principales señalamientos que marcan la controversia alrededor de la administración de Petro y la Casa de Nariño.

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Las declaraciones de Sarabia llegan en un contexto de tensión generado por denuncias sobre presuntas irregularidades y manejos internos en el Gobierno. Durante la conversación, la exfuncionaria fue indagada respecto a su vínculo con Verónica Alcocer, sobre rumores de ingresos de bolsas con dinero en efectivo a la residencia presidencial y ante las graves acusaciones impulsadas por Angie Rodríguez, también exdirectora del DAPRE.

Sobre su relación con Verónica Alcocer, Sarabia clarificó que el contacto se gestó durante la campaña presidencial de 2022, describiendo una relación cordial pero distante, basada principalmente en asuntos familiares y no en colaboraciones de gobierno. De igual manera, negó que su reincorporación al Ejecutivo hubiera sido gestionada por la entonces primera dama; según contó, la decisión fue producto de una conversación directa con el presidente Gustavo Petro.

Acerca de los señalamientos hechos por Eva Ferrer, examiga de Alcocer, sobre supuestas bolsas con grandes sumas de dinero ingresando a la Casa de Nariño, Sarabia fue tajante al rechazar haber visto o sabido de ese tipo de situaciones. Indicó que sus funciones le exigían atención al despacho presidencial, pero que no tenía injerencia ni conocimiento sobre los Objetos que ingresaban en la residencia privada del mandatario. También sostuvo que corresponde a quienes hacen las afirmaciones, como Ferrer, respaldarlas ante las autoridades competentes.

Por otra parte, al enfrentar las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta red de prostitución en Palacio, Sarabia afirmó no haber sido testigo de ninguna estructura así ni tener pruebas que respalden esa versión. Recordó además haber coincidido en persona con Rodríguez solo en tres ocasiones durante los cuatro años del Gobierno anterior, e hizo un llamado para que se identifiquen a las mujeres mencionadas y se verifique la veracidad de las acusaciones.

Sarabia también aclaró su papel frente a las ausencias públicas de Gustavo Petro, explicando que la responsabilidad de atender a los asistentes y cumplir la agenda institucional recaía en ella cuando el presidente debía ausentarse. Aseguró que la agenda presidencial siempre estuvo disponible para la consulta pública.

Las intervenciones de Sarabia evidencian la compleja dinámica interna vivida durante la anterior administración. Mientras siguen las versiones contrapuestas y nuevas acusaciones, la exfuncionaria insiste en la necesidad de aportar pruebas y que sea la justicia quien determine eventuales responsabilidades. Datos y declaraciones recogidos en la entrevista con La FM y reportados en medios nacionales refuerzan el llamado a la verificación y esclarecimiento de los señalamientos todavía en espera de certezas oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales aclaraciones de Laura Sarabia sobre las acusaciones en su contra?

Laura Sarabia negó de forma categórica haber visto el ingreso de bolsas con dinero a la Casa de Nariño y descartó haber sido testigo de una presunta red de prostitución en el Palacio. También aclaró que su relación con Verónica Alcocer fue cordial y esporádica, y que su regreso al Gobierno solo fue gestionado con Gustavo Petro. Sostuvo que quienes hacen los señalamientos deben presentar pruebas ante las autoridades.

¿Qué funciones tenía Laura Sarabia como directora del DAPRE y cómo respondió sobre la agenda presidencial?

Como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia se encargaba del despacho presidencial y de coordinar la agenda institucional. En la entrevista, explicó que, ante las ausencias públicas de Gustavo Petro, le correspondía atender los eventos y que la programación del mandatario era consultable de manera pública. Reafirmó que esas eran responsabilidades inherentes a su cargo.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.