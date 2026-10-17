Por: EL PILON SA

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comunicó el restablecimiento de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia su país, acción que agradeció públicamente al gobierno colombiano a través de su cuenta oficial en la red social X. “Gracias, Abelardo de la Espriella, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”, escribió el mandatario ecuatoriano, citando directamente la fuente de información.

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Es importante recordar que el intercambio energético entre ambos países se había suspendido a inicios de 2026. Esta interrupción, que se produjo bajo la administración del anterior presidente colombiano Gustavo Petro, fue una respuesta a la imposición de un arancel del 30 % por parte del gobierno de Noboa a las importaciones procedentes de Colombia. Ecuador justificó esta medida alegando la falta de cooperación colombiana para enfrentar el crimen organizado en la frontera común. Esta suspensión, que se registró el 22 de enero, fue implementada por Colombia tanto como una estrategia de seguridad para su sistema eléctrico interno como una manifestación diplomática frente a la tensión bilateral.

La paralización del suministro afectó a Ecuador, según lo explicó la entonces viceministra de Energía, Karen Schutt. La funcionaria sostuvo que la suspensión generó sobrecostos diarios cercanos a los dos millones de dólares para el país vecino, ya que debió reemplazar la electricidad más económica y limpia de Colombia por fuentes más costosas.

Actualmente, Ecuador enfrenta una severa sequía que ha reducido considerablemente los niveles de sus principales embalses hidroeléctricos, como Mazar. Esta situación obligó a aplicar racionamientos estrictos en la industria con el fin de evitar apagones masivos en las áreas residenciales.

En respuesta, Colombia reactivó el despacho de energía bajo condiciones claras: la operación se mantendrá solamente si el clima lo permite, ya que el país también está presionado por el Fenómeno del Niño, lo que afecta su propio sistema de generación hidroeléctrica. Así, la prioridad declarada del operador nacional sigue siendo el abastecimiento interno antes que la exportación.

La decisión de Colombia ha sido tema de discusión pública. Mientras algunos sectores destacan el apoyo entre naciones, otros usuarios han manifestado inconformidad, especialmente por el aumento en sus facturas de energía eléctrica registrado en octubre, situación vinculada al programa de ahorro impulsado por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG). Este esquema, vigente desde septiembre y durante seis meses, asigna una meta individual de consumo a cada usuario y aplica cobros adicionales cuando se excede el 110% de ese límite, con recargos progresivos según el tipo de usuario. Las altas temperaturas en ciudades como Valledupar han facilitado que muchas familias sobrepasen el umbral y deban asumir penalizaciones en sus pagos mensuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia suspendió y luego reactivó la venta de energía eléctrica a Ecuador?

Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador en enero de 2026 debido a una combinación de razones energéticas internas y diplomáticas, en respuesta al arancel del 30 % impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas y a la preocupación por la seguridad del sistema eléctrico durante una coyuntura crítica. Sin embargo, ante la crisis de sequía en Ecuador y la caída en la generación local, así como en un gesto de solidaridad, se acordó reactivar los despachos bajo condiciones climáticas y con prioridad para el abastecimiento interno colombiano, según confirmaron las declaraciones de las autoridades y el presidente Noboa.

¿Cómo funciona el programa de ahorro de energía de la CREG en Colombia y a quién afecta?

El programa de ahorro de energía de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) establece metas individuales de consumo para cada usuario según su historial anual. Si se supera el 110 % de esa meta, se imponen recargos graduales: 30 % adicional para estratos 1 al 3, 50 % para estratos 4 al 6 y 70 % para los sectores comercial e industrial. Esta medida, vigente desde septiembre, busca responder a la escasez de energía causada por el Fenómeno del Niño, aunque ha resultado en cobros adicionales para usuarios residenciales e industriales, sobre todo en zonas afectadas por altas temperaturas como Valledupar.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.