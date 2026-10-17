Por: El Espectador

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Bogotá otorgó, casi sin saberlo, su distinción más destacada a una de las figuras más relevantes en la defensa internacional de los derechos humanos. Navanethem “Navi” Pillay, reconocida jurista sudafricana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, según el anuncio del Comité Nobel noruego en Oslo, gracias a su dedicación a favor de la paz y el derecho internacional. Sin embargo, 16 años antes de recibir este reconocimiento, Pillay había visitado la capital colombiana y recibido de la Alcaldía las llaves de la ciudad, un honor que simboliza gratitud y reconocimiento hacia personalidades ilustres.

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La noticia del Nobel sorprendió a Pillay cuando participaba en una conferencia en el Tribunal de Núremberg, Alemania, espacio emblemático por sus juicios históricos contra el nazismo. La jurista narró, de acuerdo con El Espectador, que el anuncio le llegó por una tercera persona, reacción que interpretó como una broma, antes de bromear ella misma sobre compartir el premio. La trayectoria de Pillay está marcada por hitos pioneros: fue la primera mujer no blanca en abrir un despacho jurídico en Sudáfrica y se forjó como defensora de activistas opuestos al apartheid, lo que cimentó su compromiso global con la justicia.

Su perfil internacional se consolidó cuando asumió la presidencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En ese cargo, fue clave en el reconocimiento jurídico de la violencia sexual como crimen de guerra, y participó en la histórica sentencia a cadena perpetua para el primer ministro de Ruanda por genocidio. Durante su carrera, también se desempeñó como jueza en la Corte Penal Internacional de La Haya y en la Corte Internacional de Justicia. Su llegada como Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, entre 2008 y 2014, facilitó su visita a Colombia.

En 2008, de acuerdo con reportes de la Comisión de la Verdad citados por El Espectador, Colombia vivía un momento álgido en el conflicto armado, marcado por acciones militares contra la exguerrilla de las FARC y el escándalo de los falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas militares, que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejaron 7.837 víctimas entre 1990 y 2016. Pillay calificó entonces estos hechos como "atroces" y saludó la destitución de altos oficiales, aunque organizaciones como el Equipo Nizkor cuestionaron la impunidad persistente en esos casos.

En su regreso en el año 2013, Pillay visitó comunidades de víctimas, asistió a la entrega de tierras simbólicas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y recibió las llaves de la ciudad de manos del entonces alcalde Gustavo Petro. Su presencia remarcó la importancia del diálogo directo con la sociedad civil y las víctimas, resaltando el valor de su testimonio y la necesidad de una vigilancia a los derechos humanos sin interferencias políticas.

La propia Pillay, en recientes declaraciones a Caracol Radio, expresó el impacto personal de recibir la llave de Bogotá y su deseo de regresar algún día. Con su nombre inscrito como la mujer número 21 ganadora del Nobel de Paz, la ciudad reitera, con esa distinción, el valor de quienes han dedicado su vida a luchar contra la impunidad de los crímenes más graves del mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significan los falsos positivos en el contexto de Colombia?

Los falsos positivos se refieren, de acuerdo con informes de la Jurisdicción Especial para la Paz, a ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares en Colombia, presentando a civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate. Entre 1990 y 2016, se documentaron 7.837 víctimas, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país.

¿Por qué Navi Pillay recibió las llaves de la ciudad de Bogotá?

Navanethem Pillay recibió las llaves de la ciudad de Bogotá como reconocimiento a su labor internacional en la defensa de los derechos humanos, durante una visita marcada por su cercanía con las víctimas colombianas. Este honor, concedido por la Alcaldía en una ceremonia en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, simbolizó la gratitud de la capital hacia personalidades comprometidas con la justicia y la paz, en sintonía con momentos clave del contexto colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.