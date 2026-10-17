Por: Portal Bogotá

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El barrio El Galán, ubicado en la localidad de Puente Aranda, se convierte este fin de semana en epicentro de la cultura y la gastronomía gracias a la cuarta edición del Carnaval del Asado. De acuerdo con información oficial de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este evento gastronómico se lleva a cabo en la transversal 53, entre calle Segunda y calle Tercera, en la denominada Zona A, y se extiende hasta el domingo 18 de octubre, entre las 11:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

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El Carnaval del Asado reúne a siete restaurantes de la zona: Varcino, Los Tronquitos, Los Torres, Alcaraván, Kabro Loco, Cuatro Vientos y El Balcón de la Veleñita. Cada uno ofrece su versión del tradicional piquete bogotano, plasmado en una propuesta especial por $32.000. El plato consiste en un cono que combina proteína de cerdo, papas, plátano y bebida, resaltando la diversidad de sabores que existen en la gastronomía nacional. Según lo reseñado en la plataforma oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la oferta de cada restaurante se nutre de tradiciones culinarias que van desde carnes preparadas ‘a la llanera’, pasando por técnicas de cocción al fuego y leña, hasta la emblemática fritanga. Con ello, los visitantes pueden descubrir una multiplicidad de formas de disfrutar la culinaria colombiana en un solo recorrido.

Más allá de satisfacer el gusto de los asistentes, el Carnaval del Asado tiene como objetivo impulsar la economía local. Al fortalecer el comercio de la Zona A y atraer nuevos visitantes, se crean oportunidades valiosas tanto para los restaurantes participantes como para otros emprendedores de Puente Aranda. Esta articulación es posible gracias al trabajo de Sabor Bogotá, una estrategia liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el Instituto para la Economía Social (IPES), que acompaña a 15 emprendimientos locales para dar a conocer sus productos y atraer a nuevos públicos.

La iniciativa no solo promueve la gastronomía, sino que también busca conectar la cultura, el turismo y la economía. De este modo, son las historias y el esfuerzo de los participantes lo que realmente define esta experiencia colectiva para la comunidad de El Galán y quienes quieran ser parte de la celebración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué restaurantes participan en el Carnaval del Asado en Puente Aranda?

En la cuarta edición del Carnaval del Asado de Puente Aranda participan siete restaurantes: Varcino, Los Tronquitos, Los Torres, Alcaraván, Kabro Loco, Cuatro Vientos y El Balcón de la Veleñita. Cada uno presenta una propuesta inspirada en el piquete bogotano y utiliza distintas preparaciones y estilos provenientes de varias regiones del país.

¿Cómo impulsa el Carnaval del Asado la economía local en Bogotá?

El Carnaval del Asado fomenta la economía local al fortalecer el comercio en la Zona A de Puente Aranda, atraer visitantes y generar oportunidades para restaurantes y emprendedores. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de Turismo y el Instituto para la Economía Social, la articulación ayuda a visibilizar productos locales y apoyar iniciativas que integran cultura, turismo y desarrollo económico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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