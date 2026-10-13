Por: El Espectador

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El Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte da un giro histórico en esta edición al trasladar su sede de Bogotá a Medellín. De acuerdo con la información suministrada por la Fundación Corazón Verde y el Basque Culinary Center, este encuentro, considerado uno de los más influyentes en la gastronomía latinoamericana, se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre en el Teatro Mayor San José de la Universidad Católica Luis Amigó. Este cambio de ciudad invita a repensar la centralidad de la conversación gastronómica y marca un crecimiento significativo para el evento, extendiendo el debate más allá de la capital colombiana.

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Serán más de 15 expertos los que se darán cita, incluyendo chefs, investigadores, académicos, periodistas y líderes de la industria. La meta es compartir ideas y reflexionar colectivamente sobre el rumbo de la gastronomía contemporánea. Lejos de un encuentro tradicional, el Foro funciona como un espacio interdisciplinario en el que se evalúan las tendencias presentes y se proyectan caminos futuros. En la agenda se abordan temas actuales como el papel de las nuevas generaciones, la presencia creciente de la inteligencia artificial, el avance tecnológico y científico en la cocina, así como propuestas innovadoras orientadas a la sostenibilidad, la cocina regenerativa y la reducción del desperdicio.

El enfoque académico también explora la gastronomía como elemento de transformación social, y se consideran temas como el turismo y el periodismo gastronómico que, de acuerdo con los organizadores, permiten llevar la cocina más allá del gusto y convertirla en una forma de relato social. Medellín acogerá a invitados provenientes de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, España y Portugal, configurando un panel internacional que permitirá comprender cómo evoluciona la gastronomía en distintos entornos. El evento, dirigido a estudiantes, profesionales y aficionados, será de entrada gratuita; sin embargo, los cupos para asistir son limitados y quienes no se desplacen a Medellín podrán seguirlo de manera virtual, con inscripción cuya información se anunciará próximamente.

Entre los invitados destacan figuras internacionales reconocidas, como Pedro Pena Bastos de Portugal, los ecuatorianos Pía Salazar y Alejandro Chamorro, y los brasileños Iván Ralston y Manu Buffara. Por Colombia estarán presentes Álvaro Clavijo, Jaime David Rodríguez, Juan Manuel Barrientos, Carmen Angel, Manuel Mendoza, Carlos Ibáñez, Jeferson García, así como el bartender Juan David Zapata. También participarán referentes desde la academia, la comunicación, el trabajo social y el sector campesino. El Wake Medellín, según indican los organizadores, será el hotel oficial del Foro Gastronómico Internacional para el año 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los invitados principales del Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte en Medellín?

Los principales invitados internacionales son Pedro Pena Bastos de Portugal, los ecuatorianos Pía Salazar y Alejandro Chamorro, y los brasileños Iván Ralston y Manu Buffara. Por parte de Colombia participan personalidades como Álvaro Clavijo, Jaime David Rodríguez, Juan Manuel Barrientos, Carmen Angel, Manuel Mendoza, Carlos Ibáñez, Jeferson García y el bartender Juan David Zapata. Además, hay invitados de la academia, el periodismo, el trabajo social y el sector campesino, todos con trayectorias diversas en el mundo gastronómico.

¿Qué temas se discutirán en el Foro Gastronómico Internacional de Alimentarte 2026?

El foro enfocará su agenda en los retos actuales de la industria gastronómica, prestando especial atención al papel de las nuevas generaciones, el impacto de la inteligencia artificial, la tecnología, la ciencia, así como la sostenibilidad, la cocina regenerativa y la reducción del desperdicio. También se hablará de la gastronomía como motor de transformación social, el turismo y el periodismo gastronómico, buscando ampliar la mirada sobre cómo la cocina puede influir en distintos ámbitos de la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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