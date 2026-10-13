Por: Caracol TV

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Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 23 años, era un ciudadano costarricense oriundo quien arribó a Colombia hace aproximadamente dos meses. En la noche del sábado 10 de octubre, alrededor de las 11:15 p. m., el joven fue encontrado inconsciente y con graves dificultades para respirar en el suelo de uno de los baño de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín.

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Tras la alerta de los asistentes, el personal de socorro lo valoró y fue trasladado de urgencia en una ambulancia de la Secretaría de Salud de Medellín al Hospital Pablo Tobón Uribe. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida durante cerca de tres horas, Ismael falleció a las 3:46 a. m. del domingo 11 de octubre a causa de una falla respiratoria derivada de la complicación médica.

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Agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron los procedimientos para la repatriación a Costa Rica. Las autoridades investigan un aparente cuadro de sobredosis como hipótesis inicial, aunque aclaran que los reportes preliminares no permiten confirmarla aún como causa definitiva de la muerte.

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Javier Méndez, padre de Ismael, le dijo a Noticias Caracol que la Fiscalía colombiana se comunicó con él luego del doloroso acontecimiento, señalando que el joven había sufrido una sobredosis de drogas; sin embargo, en el breve diálogo con este medio de comunicación, el padre de familia aseguró que su hijo “no era ningún adicto”.

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Uno de los amigos de Ismael en Colombia, Daniel Ríos, señaló que aparentemente la causa de la muerte sería una sobredosis de una sustancia psicoactiva. También criticó la seguridad y la logística del evento de música electrónica EDC, señalando que las requisas fueron muy por encima, permitiendo el ingreso de sustancias con facilidad. Incluso, Stefany Spin indicó que fue testigo del consumo de drogas dentro del evento. “Fumaban muchas cosas”, señaló.

Por otro lado, la investigadora de La Salle, Rosalina González, recordó que el consumo de estas sustancias ocasiona que el sistema nervioso central se estimule bastante y, entre los escenarios que pueden ocurrir, está la deshidratación y el golpe de calor.

Las autoridades en Medellín también están investigando el caso de otro extranjero asistente al festival EDC. Se trata de un australiano quien habría sido brutalmente atacado para robarle sus elementos y recibió múltiples heridas de arma blanca. Por el momento, los organizadores del evento no se han manifestado sobre los dos lamentables acontecimientos.

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