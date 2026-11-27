Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La captura de Carlos Eduardo Caicedo en España ha generado un gran revuelo mediático, ya que el exgobernador del Magdalena es requerido por la justicia colombiana debido a una investigación en la que se le señala por presuntos delitos sexuales cometidos contra una menor de edad. Su detención tuvo lugar como resultado de una notificación roja emitida por Interpol, según explicó el abogado penalista Julián Quintana, quien representa a la víctima en este proceso. Este hecho marca el inicio de un complejo proceso legal entre los sistemas judiciales de Colombia y España.

Sigue a PULZO en Discover

Tras la detención, Colombia deberá presentar a España una solicitud formal de extradición, acompañada de la documentación que respalde el requerimiento judicial sobre Caicedo. Una vez que las autoridades españolas reciban estos documentos, deberán revisar cuidadosamente si la solicitud cumple con los requisitos legales para proceder con la entrega del exgobernador. Solo si el proceso es aprobado, se podrá coordinar el traslado de Caicedo a Colombia, donde tendrá que responder ante las instancias judiciales correspondientes.

De acuerdo con la información entregada por Julián Quintana, tras su llegada al país, Caicedo quedará a disposición de un juez de control de garantías. En ese momento, se realizará la audiencia de legalización de captura, un trámite esencial en cualquier proceso penal en Colombia, que busca verificar la legalidad de la detención. Después de este paso, la Fiscalía General de la Nación podrá imputar cargos formales y solicitar las medidas judiciales que considere pertinentes durante la investigación, como la imposición de posibles restricciones a la libertad del implicado, siempre bajo la decisión final de un juez.

La orden de captura contra Caicedo fue expedida el 9 de septiembre de 2026. La Fiscalía investiga presuntos delitos como demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. El ente acusador indicó que la denuncia en contra de Caicedo fue radicada el 2 de julio de este año, momento en el que él ya no se encontraba en el territorio colombiano. La investigación contempla la recopilación de testimonios y diversas pruebas que serán clave en el desarrollo del proceso judicial. Por el momento, el curso del caso depende tanto de los pasos que adelante la justicia española como de la formalización de la solicitud de extradición por parte de Colombia. Mientras el proceso avanza y no exista una condena en su contra, Caicedo conserva su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso de extradición de Carlos Caicedo desde España a Colombia?

El proceso de extradición de Carlos Caicedo inicia con la detención mediante notificación roja de Interpol. Luego, Colombia debe enviar a España una solicitud formal de extradición y toda la documentación judicial pertinente. Las autoridades españolas analizarán si se cumplen los requisitos legales; si los cumplen, aprobarán la entrega y coordinarán el traslado de Caicedo a Colombia para enfrentar el proceso judicial.

¿De qué delitos es acusado Carlos Caicedo según la Fiscalía?

Según la Fiscalía General de la Nación, Carlos Caicedo es investigado por presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Estas acusaciones se basan en una denuncia presentada el 2 de julio de este año, y la investigación está respaldada por testimonios y otros elementos probatorios que se recopilarán durante el proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.