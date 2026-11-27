Por: Portal Bogotá

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La restricción de circulación conocida como “pico y placa” en Bogotá es un tema fundamental para quienes necesitan movilizarse por la ciudad, especialmente en días específicos como el sábado 28 de noviembre de 2026. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Movilidad, ese día la medida no aplica para vehículos particulares. Por lo tanto, las personas que conducen automóviles privados podrán circular libremente por la capital sin preocuparse por limitaciones relacionadas con el número final de la placa de su vehículo.



Sin embargo, la situación es diferente para otros tipos de automotores. Según datos oficiales, en el caso de taxis y vehículos especiales —también conocidos como ‘placa blanca’— la restricción opera de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche. Únicamente podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Esta medida busca controlar el volumen de automotores en circulación y, en consecuencia, mejorar la movilidad en una ciudad caracterizada por altos niveles de tráfico.



Para quienes manejan vehículos de carga con una antigüedad mayor a 20 años, existe una restricción adicional los sábados bajo el esquema de pico y placa, desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este sábado podrán transitar únicamente los vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Es importante recalcar que la medida para este tipo de vehículos no se aplica los domingos y festivos.



Estas regulaciones han sido diseñadas de acuerdo con las directrices de la Secretaría Distrital de Movilidad y buscan organizar el uso de las vías, al mismo tiempo que buscan reducir la congestión y facilitar tanto el desplazamiento como la operatividad de los distintos servicios de transporte en la ciudad. Cabe señalar que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones para los conductores.



La información proporcionada fue obtenida exclusivamente de la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual señala la importancia de consultar constantemente los canales oficiales para evitar interpretaciones erróneas o recibir sanciones por desconocimiento de la norma.



Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá el sábado 28 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el sábado 28 de noviembre de 2026 la medida de pico y placa no aplica para vehículos particulares en Bogotá. No obstante, sí está vigente para taxis, vehículos de servicio especial y automotores de carga de más de 20 años. Los taxis y vehículos de transporte especial pueden circular solo si sus placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, mientras que los vehículos de carga habilitados son aquellos cuyas placas terminan en 0, 2, 4, 6 y 8.

¿Cuál es el horario del pico y placa para taxis y vehículos especiales en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad indica que el horario de pico y placa para taxis y vehículos especiales en Bogotá es de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche. En la fecha indicada pueden circular únicamente los vehículos cuyas placas terminan en los números autorizados por la entidad, por lo que es fundamental revisar el último dígito de la placa antes de movilizarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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