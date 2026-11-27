Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como epicentro de la cultura musical con la celebración del Festival Salsa al Parque 2026, un evento abierto al público que se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, según información publicada por el portal oficial de la alcaldía de Bogotá. Este festival, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ofrece una experiencia musical única, destacando la participación de 15 artistas que incluyen propuestas locales, nacionales e internacionales.

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El acceso al evento es gratuito, pero está restringido a mayores de 18 años, quienes deben presentar su documento de identidad al momento del ingreso, como especifica la entidad organizadora. Las puertas se abrirán desde las 12:30 p. m. el sábado y a partir de las 11:30 a. m. el domingo, brindando a los asistentes amplias oportunidades para disfrutar de una variada programación pensada en los aficionados de la salsa.

El sábado 28 de noviembre marcará el inicio oficial del festival con una nutrida agenda artística. De acuerdo con la programación compartida a través del portal Bogotá.gov.co, las presentaciones comenzarán a las 2:00 p. m. con la agrupación distrital Kaona Orquesta, seguidos de Manyoma Brothers desde Cali a las 2:55 p. m., y luego Cris en la Salsa Band, otra representación distrital, a las 4:05 p. m. La tarde irá ganando ritmo con la participación de Alfredo de la Fé de Cuba desde las 5:00 p. m., y continuará con Kabala Ensamble, también de carácter distrital, a las 6:10 p. m.

La noche estará protagonizada a las 7:10 p. m. por Los Satélites de Venezuela, uno de los actos internacionales destacados, y culminará a las 8:30 p. m. con la presentación de Roberto Blades, artista invitado desde Panamá. En total, el día sábado reunirá en tarima orquestas y solistas que representan lo mejor de la salsa contemporánea, respaldados por la gestión del Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para quienes desean conocer en detalle el resto de la agenda, artistas y recomendaciones para el evento, el canal oficial Bogotá.gov.co invita a consultar la programación completa de Salsa al Parque 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los artistas y horarios confirmados para el Festival Salsa al Parque 2026 en Bogotá?

Según la programación publicada por Bogotá.gov.co, el sábado 28 de noviembre de 2026 en el parque Simón Bolívar se presentarán Kaona Orquesta a las 2:00 p. m., Manyoma Brothers a las 2:55 p. m., Cris en la Salsa Band a las 4:05 p. m., Alfredo de la Fé a las 5:00 p. m., Kabala Ensamble a las 6:10 p. m., Los Satélites a las 7:10 p. m. y Roberto Blades a las 8:30 p. m.

¿Quiénes pueden ingresar al Festival Salsa al Parque 2026 y cuáles son los requisitos de entrada?

Según información de Idartes y la alcaldía, la entrada al festival solo está permitida para personas mayores de 18 años. Cada asistente debe presentar su documento de identidad para verificar el requisito de edad al ingresar al parque Simón Bolívar.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.