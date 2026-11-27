Por: El Espectador

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En Bogotá, la delimitación de las quebradas Las Delicias, ubicada en la localidad de Chapinero, y Callejas, en Usaquén, se concretó a través de resoluciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Secretaría de Ambiente. De acuerdo con la información divulgada, este proceso no solo plantea límites geográficos claros para estos cuerpos de agua, sino que también impone deberes a las autoridades con respecto a la protección, recuperación y conservación de estos ecosistemas, los cuales están directamente conectados con la gestión de los recursos hídricos y la biodiversidad local.

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Según la CAR, la delimitación ―o acotamiento de la ronda hídrica― integra tres componentes esenciales: el cauce, que es el espacio por el que circula el agua; la faja paralela, que bordea dicho cauce desempeñando un papel protector; y el Área de Protección o Conservación Aferente (APCA), la cual contempla sectores clave para sostener los procesos ecológicos vinculados al cuerpo de agua. Además, la definición de estos límites se fundamentó en un análisis detallado que incluyó información topográfica y climática, imágenes obtenidas por sensores remotos, fotografías aéreas, modelos digitales del terreno y herramientas de modelación hidrológica e hidráulica. Estos recursos técnicos permitieron determinar con precisión las zonas de influencia y necesidad de protección alrededor de las quebradas.

La importancia de esta delimitación radica en que, conforme a lo establecido en el artículo 313 de la Constitución, es obligación de los municipios o distritos reglamentar el uso del suelo considerando los determinantes ambientales. Así, el desarrollo de actividades urbanas o rurales en estas áreas no puede anteponerse a la conservación ecológica, la cual debe privilegiar la conectividad natural y la prevalencia de la biodiversidad. Específicamente para la quebrada Las Delicias, se incluyeron criterios de preservación enfocados en mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, así como en salvaguardar los procesos naturales del entorno.

En consecuencia, tanto la CAR como la Secretaría de Ambiente ratificaron su compromiso compartido en la gestión ambiental de los cuerpos de agua de Bogotá, orientando sus acciones a la protección y el manejo sostenible de estos espacios esenciales para la ciudad.

¿Por qué es importante la delimitación de quebradas como Las Delicias y Callejas en Bogotá?

La delimitación permite identificar y proteger áreas vitales para el funcionamiento de los cuerpos de agua, promueve la conservación de la biodiversidad y garantiza la conectividad ecológica necesaria para mantener los procesos naturales. Además, define reglas claras sobre el uso del suelo, restringiendo actividades que puedan afectar la integridad de estos ecosistemas, de acuerdo con las obligaciones constitucionales.

¿Qué es el Área de Protección o Conservación Aferente (APCA) y cuál es su función?

El Área de Protección o Conservación Aferente (APCA) está conformada por zonas relevantes para el sostenimiento de los procesos ecológicos asociados a un cuerpo de agua. Su función principal es contribuir a la estabilidad y conservación de la biodiversidad circundante, asegurando que se preserven los recursos naturales esenciales en torno a las quebradas delimitadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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