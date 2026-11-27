Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), lanzó una nueva convocatoria del programa Talento Capital Formación 10.1, que abre 500 cupos para fortalecer las competencias digitales de personas mayores de 18 años que residan en la ciudad. Esta oferta educativa está dirigida a quienes deseen prepararse para los actuales desafíos del mercado laboral, priorizando el desarrollo de habilidades en inteligencia artificial y su aplicación en el sector servicios. Según la información oficial publicada por la entidad, el objetivo es brindar herramientas relevantes que permitan actualizar y fortalecer el perfil laboral de los bogotanos.

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La convocatoria incluye dos alternativas de formación específicas: la primera es en marketing digital y finanzas con foco en inteligencia artificial, orientada al apoyo en procesos administrativos, comerciales, financieros y de servicio al cliente a través de herramientas digitales. La segunda corresponde a auxiliar de información y servicio al cliente, también con énfasis en inteligencia artificial, enfocada en la gestión de datos y atención de solicitudes. Ambas opciones contemplan cursos de 90 horas, bajo un modelo virtual mixto que combina sesiones en vivo con trabajo autónomo, permitiendo que las personas participantes sean ubicadas en nivel básico, intermedio o avanzado, según su experiencia previa.

De acuerdo con la Agencia Atenea, quienes completen al menos el 70 % de las horas de formación tendrán la opción de recibir una certificación de industria, sin costo. Además, el programa prevé actividades complementarias como actualización en tendencias digitales, acercamiento al sector productivo y orientación hacia oportunidades laborales. Para participar, es indispensable cumplir ciertos requisitos: tener mínimo 18 años al finalizar el periodo de inscripciones, residir en Bogotá, ser bachiller, no haber abandonado formaciones previas de Talento Capital Formación en el último año y no estar en proceso de formalización ni ser beneficiario activo de otros programas de formación de la convocatoria.

La asignación de cupos se hará por un sistema de puntaje que reconoce la trayectoria académica previa con la Agencia Atenea y considera criterios de inclusión que permitan la participación de personas que hayan enfrentado barreras de acceso educativo. Las inscripciones estarán abiertas desde el 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m. y cerrarán el 20 de diciembre de 2026 a las 11:59 p. m. Los resultados podrán consultarse el 18 de enero de 2027, y el inicio de clases está programado para el 1 de febrero de 2027. Quienes se postulen deben contar con acceso a internet y un dispositivo para cursar la formación virtual. Con esta iniciativa, la ciudad reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico y profesional de su ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de Talento Capital Formación 10.1 en Bogotá?

Para inscribirse en la convocatoria, las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de Atenea (www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias), allí encontrarán todos los detalles sobre documentos requeridos y pasos a seguir. Es fundamental verificar que cumplen con los requisitos mencionados y diligenciar el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas.

¿Qué significa formación virtual mixta en el programa Talento Capital Formación?

La formación virtual mixta implica que los cursos combinan sesiones en vivo de manera remota con actividades de aprendizaje que los participantes deben desarrollar de forma autónoma. Este modelo busca que los inscritos tengan interacción directa con instructores y compañeros, además de flexibilidad para avanzar según su disponibilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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