Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa fortaleciendo su ofensiva contra el hurto de celulares, un delito que preocupa tanto a las autoridades como a la ciudadanía. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es mantener los controles, inspección y vigilancia en puntos estratégicos todos los días que sea necesario, especialmente donde se detecta la venta de celulares robados. En cumplimiento de esta directriz, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá lideraron un nuevo megaoperativo en la calle 13, ubicada en la localidad de Los Mártires, que está en la zona central de la ciudad. Según las autoridades, este despliegue resultó en la incautación de 77 dispositivos móviles, una cifra significativa que refleja la magnitud del problema.

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El operativo arrancó sobre las 2:00 de la tarde y se extendió durante más de cuatro horas. Durante ese tiempo, agentes de la Policía y funcionarios de la Secretaría se desplazaron hasta dos reconocidos centros comerciales del sector, revisando no solo los locales dedicados a la venta y reparación de celulares sino también las carretas instaladas en los andenes, que muchas veces comercian accesorios para estos aparatos. La instrucción para los uniformados fue precisa: inspeccionar vitrinas, cajas, bolsos, bodegas y cualquier lugar donde se pudieran ocultar teléfonos móviles. Posteriormente, procedieron a la verificación individual de los IMEI —el International Mobile Equipment Identity es el código único de identificación de cada celular— para determinar si los aparatos tenían reporte de hurto o evidencias de manipulación ilícita.

En paralelo, las autoridades realizaron requisas a quienes transitaban por la zona y analizaron carretas, trapos y bolsas de los vendedores ambulantes, buscando dispositivos escondidos que pudieran estar vinculados al delito. Este esfuerzo coordinado llevó, además de la incautación de los celulares, al cierre de diez establecimientos por irregularidades en su funcionamiento y a la incautación de armas blancas halladas en las carretas. La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró que estos controles continuarán con la frecuencia que sea necesaria, en línea con la investigación criminal y en la búsqueda de impactar las finanzas de las estructuras dedicadas al hurto.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la denuncia es fundamental para avanzar en los procesos investigativos y asegurar que Bogotá siga caminando segura.

¿Cómo se desarrollan los operativos contra el hurto de celulares en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, los operativos consisten en la inspección exhaustiva de centros comerciales, locales, bodegas y carretas, con revisión detallada de vitrinas, gavetas y hasta pertenencias de vendedores. También verifican el IMEI de cada celular para hallar reportes de hurto y realizan controles en el espacio público, incluyendo requisas de personas y verificación de antecedentes.

¿Qué es el IMEI y por qué es clave en la lucha contra el robo de celulares?

El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es el código único que identifica cada dispositivo celular. La verificación de este número permite a la Policía establecer si un aparato tiene registro de robo o ha sido manipulado de forma ilegal, lo que hace que su control sea fundamental en los operativos para recuperar equipos y procesar casos relacionados con el hurto de celulares en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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