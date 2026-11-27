Por: Portal Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció una convocatoria que representa una de las oportunidades educativas más importantes para quienes residen en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país. Según informó el SENA a través de sus canales oficiales, está abierta la primera convocatoria de formación presencial para 2027, ofreciendo más de 60.000 cupos y cerca de 300 programas en diferentes niveles de formación: técnico, tecnólogo, profundización técnica, operario y auxiliar. Esta iniciativa, destacada por la plataforma Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, busca beneficiar a quienes desean iniciar o fortalecer su formación académica y aspirar a mejores oportunidades laborales.

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De acuerdo con la información oficial del SENA, quienes estén interesados podrán postularse hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026. En ese periodo, los aspirantes tendrán la posibilidad de revisar en detalle la variada oferta académica y elegir el programa que se ajuste a sus necesidades y proyecciones personales. Los programas disponibles incluyen áreas tan diversas como software, finanzas, cocina, construcción, mercadeo y sistemas integrados de gestión, entre otras.

Para el nivel auxiliar, el SENA ofrece carreras como cocina, promotor de salud, información turística, bartender, producción de café, promoción de seguridad alimentaria, almacenamiento, empaque y embalaje de objetos, operaciones de minería subterránea, así como servicio de alimentos y bebidas. Igualmente, se incluyen opciones para operarios y profundización técnica, ajustándose a los diferentes perfiles de los ciudadanos interesados.

La postulación se puede realizar de manera virtual a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co, de acuerdo con las instrucciones difundidas por el SENA. Tanto la inscripción como la formación son gratuitas, aspecto que representa una ventaja significativa para quienes buscan acceder a una educación de calidad sin incurrir en costos económicos. El inicio de las clases para los programas seleccionados será en enero de 2027, de acuerdo con lo indicado por la entidad. El SENA hace énfasis en la importancia de consultar los requisitos específicos y las características de cada programa antes de inscribirse, para así asegurar el cumplimiento de las condiciones y la pertinencia de la formación elegida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a los programas del SENA para el año 2027?

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben acceder a la página oficial del SENA y dirigirse a la plataforma betowa.sena.edu.co, donde podrán consultar el portafolio de cerca de 300 programas y registrar su postulación antes del miércoles 2 de diciembre de 2026.

¿Qué programas ofrece el SENA para técnicos, tecnólogos, auxiliares y operarios?

Según la información del SENA, la oferta contempla programas de formación en software, finanzas, cocina y construcción, además de trabajos de auxiliar como cocina, promoción de salud, turismo, barismo, almacenamiento y minería subterránea, con la intención de responder a necesidades de diferentes sectores productivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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