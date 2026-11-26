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El salario constituye la base de la relación laboral y suele ser una de las principales preocupaciones para quienes trabajan en Colombia. Sin embargo, existen muchos interrogantes en torno a los elementos que deben incluirse en la remuneración, la frecuencia de pago y qué acciones puede emprender un trabajador cuando la empresa incumple con esta obligación. Para resolver estas inquietudes, Angie Vargas, abogada y directora del programa de Derecho de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), explica que, de acuerdo con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario abarca todo lo que recibe el trabajador como pago directo por sus servicios, sin importar cómo lo denomine el empleador. Así, el salario no solo se limita al sueldo básico, también comprende comisiones, horas extras, trabajo suplementario y cualquier otro pago que retribuya directamente la labor desempeñada. Este enfoque integral garantiza que los trabajadores cuenten con una protección adecuada respecto a su remuneración.

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Los términos salario mínimo, integral y mínimo vital son frecuentemente mencionados, pero tienen alcances distintos. El salario mínimo corresponde al valor establecido anualmente por el Gobierno Nacional mediante decreto, constituyendo el monto legal más bajo que debe recibir quien cumple una jornada laboral completa conforme a la ley. El salario integral, por su parte, es un acuerdo que unifica el salario ordinario y un factor prestacional en un solo pago, siempre que este valor no sea inferior a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un 30 % adicional, lo que se traduce en mínimo 13 salarios mínimos. En cuanto al salario mínimo vital y móvil, se trata de un concepto desarrollado por la Corte Constitucional, que garantiza una retribución suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, procurando una vida digna.

Otro aspecto esencial es la periodicidad con la que deben efectuarse los pagos. Según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario debe entregarse por períodos iguales y vencidos: en el caso de los jornales, cada semana como máximo, y, para los sueldos, en un plazo no mayor a un mes. Por esto, es común que las empresas paguen de manera quincenal o mensual, siempre respetando los límites legales.

Cuando se presentan retrasos en el pago del salario, la ley ofrece herramientas para proteger los derechos del trabajador. Angie Vargas explica la figura de la renuncia motivada o despido indirecto, que permite dar por terminado el contrato laboral si el empleador incurre en un incumplimiento grave. En estos casos, el trabajador podría reclamar una indemnización similar a la de un despido sin justa causa y exigir el pago de salarios pendientes. Además, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo prevé la indemnización moratoria: si, al finalizar el contrato, el empleador no paga lo adeudado, debe abonar un día de salario por cada día de retraso, pero su reconocimiento dependerá del análisis judicial de las circunstancias y la buena o mala fe.

Para cuidarse de eventuales irregularidades, se aconseja tanto a empleadores como a trabajadores revisar frecuentemente los desprendibles de nómina, cumplir con las fechas de pago pactadas y liquidar correctamente conceptos adicionales como horas extras y recargos, conforme marca la ley. Conocer los componentes del salario y las vías legales de reclamación favorece relaciones laborales más claras y justas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos conforman el salario en Colombia según el Código Sustantivo del Trabajo?

Según los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario en Colombia comprende todo lo que el trabajador recibe como contraprestación directa por sus servicios, incluyendo no solo el sueldo básico, sino también comisiones, horas extras y cualquier pago que retribuya directamente la labor realizada. Esto asegura que la remuneración no se limite únicamente al sueldo fijo, sino que abarque todos los conceptos vinculados con el desempeño del trabajo.

¿Qué puede hacer un trabajador si la empresa se retrasa en el pago del salario en Colombia?

Cuando una empresa incumple la obligación de pagar el salario a tiempo, el trabajador puede recurrir a la renuncia motivada o despido indirecto, alegando un incumplimiento grave por parte del empleador. También puede reclamar una indemnización moratoria, prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que implica el pago de un día de salario por cada día de retraso si no hay una razón legal que justifique la demora. La determinación final de la indemnización depende del análisis de los jueces sobre la conducta del empleador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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