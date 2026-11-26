Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio de Vivienda comunicó la reactivación de los subsidios para la compra de vivienda nueva en Colombia, mediante el programa que llevaría por nombre ‘Mi Casa Milagro’. Esta iniciativa aparece luego de que el anterior programa, ‘Mi Casa Ya’, fuera suspendido desde 2024. De acuerdo con el anuncio, el objetivo es que los hogares colombianos que desean adquirir vivienda propia retomen la posibilidad de recibir apoyos económicos del Gobierno nacional, un beneficio que durante años fue una opción clave para miles de familias.

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El anuncio lo realizó Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien detalló que la nueva iniciativa empezaría en los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Más adelante, la cobertura del programa se ampliaría a otras regiones de Colombia. El gobierno busca trabajar en conjunto con las administraciones territoriales y las cajas de compensación para facilitar el acceso a la vivienda. Según lo publicado oficialmente por el Ministerio de Vivienda, el propósito es que estas entidades colaboren para complementar la entrega de subsidios y lograr que más personas puedan cumplir el sueño de tener casa propia.

Sin embargo, a pesar de que el regreso del subsidio ya está confirmado, todavía no se conocen los requisitos específicos para acceder. El Gobierno nacional tiene pendiente definir las condiciones para la postulación, el monto final de las ayudas y los recursos que estarán disponibles. Según lo explicado por el ministro Jaime Andrés Beltrán, estos detalles se darán a conocer durante el primer semestre de 2027, cuando avance la inclusión del proyecto en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Además, manifestó que la convocatoria se proyecta para marzo de ese año, aunque su inicio dependerá de cuándo se determine el mecanismo de financiación.

En su fase inicial, el programa pondría especial atención en los territorios que siguen en proceso de reconstrucción tras el terremoto, con una inversión inicial de 1,7 billones de pesos y la meta de entregar hasta 5.000 viviendas nuevas a familias damnificadas. Según información del Ministerio, cerca de 4.700 viviendas urbanas ya estarían disponibles para compra en las zonas priorizadas, y posteriormente se espera que el esquema de subsidios se amplíe de manera progresiva al resto del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y cómo se podría acceder a los subsidios de ‘Mi Casa Milagro’?

Hasta este momento, el Ministerio de Vivienda explicó que los requisitos para acceder al nuevo subsidio de vivienda no están completamente definidos, ya que su reglamentación y condiciones quedarán establecidas durante el primer semestre de 2027. La convocatoria inicial se proyecta para marzo del mismo año, cuando el proyecto sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo y esté definido el mecanismo de financiación.

¿Cuántas viviendas entregará el programa ‘Mi Casa Milagro’ en la primera etapa?

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la primera fase del programa ‘Mi Casa Milagro’ concentraría la entrega de hasta 5.000 viviendas nuevas para familias afectadas por el terremoto, con una inversión inicial de 1,7 billones de pesos. Inicialmente, unas 4.700 viviendas urbanas estarían disponibles en las zonas priorizadas antes de ampliar el esquema de apoyo a nivel nacional.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.