Por: Portal Bogotá

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El sueño de la vivienda propia se hace realidad para 31 familias de San Cristóbal gracias al programa Vivienda Segura. Así lo confirmó la Caja de la Vivienda Popular (CVP) con la celebración del sorteo número 19 de esta iniciativa, donde los seleccionados recibieron la noticia que esperaban desde hace tiempo: la asignación de sus nuevos apartamentos. De acuerdo con la CVP, este logro forma parte del proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, orientado a ofrecer soluciones de vivienda a la ciudadanía más vulnerable, promoviendo la seguridad y el bienestar.

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La jornada resultó especialmente significativa para los beneficiarios, quienes durante años vivieron en zonas de alto riesgo y ahora experimentan una transformación profunda en sus vidas. Luz Marina, una de las favorecidas, expresó su profunda gratitud, al señalar: “Estoy muy feliz y muy agradecida. Es una alegría muy grande saber que por fin voy a tener mi apartamento propio donde comienza una nueva etapa”. Este testimonio resume el alivio y la esperanza que sienten quienes, tras superar dificultades persistentes, pueden construir un nuevo comienzo en un espacio digno y seguro.

Durante la entrega, Juan Carlos Fernández, director general de la CVP, destacó un aspecto fundamental de este proceso: la importancia de la convivencia y el acompañamiento mutuo. Fernández invitó a las familias a reconocerse como nuevos vecinos, recordándoles que más allá de recibir una vivienda, están llamados a fortalecer una comunidad unida. Este mensaje resalta que el arraigo y la colaboración entre quienes comparten un entorno son claves para un barrio sostenible y armónico.

El proyecto Arboleda Santa Teresita, donde se ubican estos apartamentos, estuvo cerca de paralizarse y convertirse en un ‘elefante blanco’, término utilizado para describir una inversión pública sin utilidad. No obstante, la administración actual de la ciudad logró reactivar la obra y encaminarla hacia la entrega de 504 viviendas solo en el primer sector durante este año. Según información de la Caja de la Vivienda Popular, este esfuerzo ha permitido brindar oportunidades reales a familias que por años anhelaron un hogar estable, dejando atrás la incertidumbre y accediendo a mejores condiciones de vida, de acuerdo con la gestión pública en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles familias se beneficiaron con la entrega de viviendas en San Cristóbal?

De acuerdo con la Caja de la Vivienda Popular, fueron 31 familias de la localidad de San Cristóbal las que resultaron favorecidas durante el sorteo número 19 del programa Vivienda Segura. Estas familias pasaron de vivir en condiciones de riesgo a disfrutar la oportunidad de iniciar una nueva etapa en apartamentos del proyecto Arboleda Santa Teresita.

¿Qué significa que un proyecto sea ‘elefante blanco’ en el contexto de la vivienda?

En el contexto de la vivienda, la expresión ‘elefante blanco’ se refiere a una obra pública que, tras una gran inversión, queda inconclusa o sin utilidad. Arboleda Santa Teresita estuvo en riesgo de convertirse en ejemplo de esto, pero la intervención de la administración permitió reactivarlo y avanzar en la entrega de viviendas destinadas a familias vulnerables, según la información proporcionada por la Caja de la Vivienda Popular.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.