Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como una ciudad comprometida con el bienestar de sus habitantes al impulsar el acceso a viviendas dignas para toda la ciudadanía. En este propósito, la Caja de la Vivienda Popular (CVP), dirigida por Juan Carlos Fernández, implementó una jornada de seguimiento a las intervenciones realizadas en diferentes viviendas. Según información de la CVP, estas mejoras surgieron tras identificar las necesidades específicas de cada hogar, abarcando desde acabados y renovación de cocinas y baños hasta la adecuación de áreas sociales y habitaciones. En estas actividades participaron tanto equipos técnicos y sociales como el ejecutor de obra y la interventoría, lo que garantiza una atención integral y supervisada en cada etapa del proceso.

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De acuerdo con Juan Carlos Fernández, director general de la CVP, “detrás de cada mejoramiento hay una historia de esfuerzo, de familias que durante años han trabajado para construir su hogar y que hoy ven cómo ese esfuerzo se traduce en mejores condiciones de vida”. El programa Mejora Tu Casa ha marcado un punto clave, puesto que acerca a los equipos institucionales a los barrios y permite escuchar a la ciudadanía. Así, se interviene directamente en las viviendas, convirtiéndolas en espacios más dignos y seguros, lo que responde al compromiso asumido por el alcalde Carlos Fernando Galán con los hogares bogotanos, siempre según la fuente citada.

La voz de las familias beneficiadas resalta la dimensión humana de este avance. Blanca Barreto, por ejemplo, logró construir su hogar gracias a sus ingresos como recuperadora ambiental, mientras que Teresa Salazar sacó adelante sola a su hija y levantó su vivienda con perseverancia. Jeanneth Colombia Salazar, por su parte, sostiene casi cinco décadas de historia familiar en Bosa, dando testimonio del esfuerzo constante de los habitantes en la ciudad.

Hasta la fecha reportada, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), ha entregado más de 1.400 mejoramientos de vivienda, reafirmando un compromiso profundo con la transformación de los hogares bogotanos. El programa Mejora Tu Casa seguirá llegando a los barrios para continuar renovando espacios habitacionales, mantener el trabajo cercano con las comunidades y contribuir a la calidad de vida de los ciudadanos, detalló la CVP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa Mejora Tu Casa de la Caja de la Vivienda Popular en Bogotá?

El programa Mejora Tu Casa fue diseñado por la Caja de la Vivienda Popular (CVP) para intervenir en las viviendas de Bogotá, atendiendo las necesidades de acabados, renovación de baños, cocinas y espacios sociales, entre otros. De acuerdo con información de la entidad, la intervención es resultado de un proceso de escucha activa y trabajo conjunto con la comunidad, permitiendo que cada mejora responda a la realidad de las familias.

¿Quiénes se han beneficiado de los mejoramientos de vivienda en Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, más de 1.400 mejoramientos de vivienda han sido entregados a familias en distintos barrios de la ciudad. Personas como Blanca Barreto, Teresa Salazar y Jeanneth Colombia Salazar son ejemplo de quienes, a través de esfuerzo y perseverancia, ahora disfrutan de espacios más dignos y renovados para su hogar y familias, como detalla la Caja de la Vivienda Popular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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