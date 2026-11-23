Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este martes 24 de noviembre de 2026, quienes se movilicen en Bogotá deben tener presente la medida de pico y placa, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que regula la circulación de vehículos particulares, taxis y vehículos especiales o de “placa blanca”. Según la información difundida por la administración distrital, la restricción para carros particulares se aplica en un horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Durante esta jornada, únicamente pueden circular aquellos vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, dado que se trata de un día par.

Sigue a PULZO en Discover

Con respecto a los taxis, la medida inicia un poco antes, desde las 5:30 a. m. y se extiende igualmente hasta las 9:00 p. m. Para este grupo, solo pueden salir a las calles los vehículos con placas que finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Igual restricción aplica en el mismo horario para los vehículos de servicio de transporte especial o “placa blanca”, que también pueden circular únicamente si sus placas terminan con los mismos números permitidos para los taxis, siempre de lunes a sábado, según lo estipula la SDM.

Para aquellas personas que requieren movilizarse en días restringidos, existe el mecanismo conocido como Pico y Placa Solidario. Quienes deseen acogerse a este beneficio –que consiste en pagar para poder usar el vehículo sin límite frente a la restricción diaria–, deben realizar el trámite exclusivamente por el canal oficial: el portal web de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co). El único método de pago autorizado es el botón PSE dentro de la misma página oficial. La administración de Bogotá advierte a la ciudadanía que no existen intermediarios ni otras páginas autorizadas para este proceso y exhorta a no caer en engaños.

Finalmente, la SDM también invita a quienes buscan estar exentos del pico y placa a revisar cuidadosamente los requisitos y gestionar su solicitud mediante los canales oficiales. Así, se asegura el cumplimiento de la medida, se evita la imposición de sanciones y se contribuye a una movilidad más regulada en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vehículos tienen restricciones por pico y placa en Bogotá el martes 24 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el martes 24 de noviembre de 2026 no podrán circular los vehículos particulares cuyas placas no terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para taxis y vehículos especiales, solo están permitidos aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, entre las 5:30 a. m. y 9:00 p. m.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se adquiere?

El Pico y Placa Solidario permite pagar para usar el vehículo en días de restricción mediante un proceso exclusivo en la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. El único pago válido es a través del botón PSE directamente en el sitio, evitando intermediarios y páginas fraudulentas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z