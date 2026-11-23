Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta una iniciativa pensada para quienes atraviesan momentos de pérdida y buscan formas de sobrellevar el duelo: ‘Lecturas que acompañan el duelo - Los libros que responden a las pérdidas’. De acuerdo con información oficial de la entidad, este encuentro se realizará el 3 de diciembre de 2026 en Manada Librería, un espacio de la ciudad de Bogotá, con entrada libre para toda la ciudadanía interesada.

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La propuesta surge como una invitación al diálogo y la escucha, alternativas terapéuticas que no solo se sostienen en la palabra sino que encuentran en la literatura un puente para conectar vivencias y emociones. Según Idartes, la actividad no responde a un formato clínico del manejo del dolor, sino a un espacio sensible y abierto donde el texto literario ofrece un refugio y un acompañamiento para quienes enfrentan la ausencia de seres queridos o lidiar con cualquier tipo de pérdida. La literatura, en este contexto, se convierte en un recurso para explorar recuerdos, reconocer sentimientos y compartir con otros experiencias ligadas al duelo, permitiendo que afloren nuevas formas de ver y comprender las ausencias.

El evento, que tiene lugar en Manada Librería, ubicada en la calle 120A No. 6-46, se llevará a cabo a las 5:00 p. m. Esta iniciativa brinda a los asistentes la oportunidad de acercarse a títulos seleccionados que abordan la temática de la pérdida. En este espacio se invita a los participantes a compartir sus recuerdos y emociones, así como a descubrir distintas miradas sobre procesos dolorosos, transitados por muchas personas a lo largo de la vida.

De acuerdo con los organizadores, la presencia en esta jornada literaria resulta una ocasión ideal para quienes buscan en los libros respuestas o compañías ante los momentos difíciles. Al ser de entrada libre, se plantea como un plan accesible para el público bogotano interesado tanto en la literatura como en el acompañamiento emocional que puede surgir en torno a una lectura compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los libros ayudar a sobrellevar el duelo y las pérdidas personales?

De acuerdo con la información brindada por Idartes, la literatura puede ser un refugio y una fuente de acompañamiento durante procesos de duelo. Los libros permiten explorar recuerdos, reconocer sentimientos y encontrar otras maneras de entender las ausencias, facilitando espacios de diálogo y escucha donde las experiencias individuales se entrecruzan con historias y reflexiones de distintos autores.

¿Qué actividades se desarrollarán en ‘Lecturas que acompañan el duelo’ de Idartes?

El evento consiste en un encuentro literario en el que los asistentes podrán compartir experiencias, dialogar acerca de la pérdida y encontrar nuevas formas de mirar las ausencias mediante la lectura de libros cuidadosamente seleccionados. Según Idartes, el énfasis está puesto en la conversación y el apoyo mutuo, más allá de una intervención clínica, y la entrada es libre a todo público.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.