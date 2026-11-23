En la semana de Black Friday, esta bicicleta de equilibrio para bebés tiene un descuento del 20 % y un precio anunciado de $ 103.010. Su diseño de cuatro ruedas y sin pedales está pensado para niños pequeños que comienzan a explorar el movimiento, siempre con acompañamiento adulto.
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La bicicleta está recomendada para edades de 12 a 24 meses. Puede ser una alternativa de regalo para cumpleaños o Navidad, aunque antes de comprarla conviene revisar las indicaciones de uso y confirmar que se ajuste a la etapa del niño.
Una primera bicicleta sin pedales
El modelo tiene cuatro ruedas y una estructura sin pedales. Según la descripción, las ruedas están completamente cerradas y ensanchadas para reducir el riesgo de que los pies queden atrapados. También incorpora un límite de giro de 135 grados y un sistema de dirección por gravedad que, de acuerdo con el fabricante, busca evitar que el niño se dé la vuelta.
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El marco es de aleación de aluminio, el manubrio tiene un recubrimiento antideslizante y el asiento es suave y acolchado. Las ruedas están descritas como antideslizantes y aptas para usar en interiores o exteriores.
Pesa alrededor de 1,6 kg, por lo que resulta liviana para transportarla. La publicación indica que está diseñada para ayudar a los niños a familiarizarse con el equilibrio, la dirección y la coordinación; estos avances dependen de cada niño y de su desarrollo.
¿A quién le serviría este producto?
Puede interesar a familias que buscan una primera bicicleta para un niño de entre 12 y 24 meses. Al no tener pedales, permite que el pequeño se impulse con los pies, pero debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
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Aunque la descripción la presenta como un producto seguro, ningún diseño elimina por completo el riesgo de caídas o golpes. Es importante elegir un lugar apropiado para el paseo y verificar que el niño cumpla con las condiciones de uso.
Qué dicen algunos compradores
Una persona que compró la bicicleta destacó que el montaje fue rápido y sencillo, y mencionó el asiento acolchado y las ruedas cerradas como aspectos que le gustaron para usarla en interiores.
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Otra reseña cuenta que la familia se la compró a un bebé de 10 meses, aunque la edad recomendada es de 12 a 24 meses. Esa experiencia corresponde a un caso individual y no modifica la recomendación de edad del fabricante.
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