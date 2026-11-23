En la semana de Black Friday, esta bicicleta de equilibrio para bebés tiene un descuento del 20 % y un precio anunciado de $ 103.010. Su diseño de cuatro ruedas y sin pedales está pensado para niños pequeños que comienzan a explorar el movimiento, siempre con acompañamiento adulto.

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La bicicleta está recomendada para edades de 12 a 24 meses. Puede ser una alternativa de regalo para cumpleaños o Navidad, aunque antes de comprarla conviene revisar las indicaciones de uso y confirmar que se ajuste a la etapa del niño.

Una primera bicicleta sin pedales

El modelo tiene cuatro ruedas y una estructura sin pedales. Según la descripción, las ruedas están completamente cerradas y ensanchadas para reducir el riesgo de que los pies queden atrapados. También incorpora un límite de giro de 135 grados y un sistema de dirección por gravedad que, de acuerdo con el fabricante, busca evitar que el niño se dé la vuelta.

El marco es de aleación de aluminio, el manubrio tiene un recubrimiento antideslizante y el asiento es suave y acolchado. Las ruedas están descritas como antideslizantes y aptas para usar en interiores o exteriores.

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Pesa alrededor de 1,6 kg, por lo que resulta liviana para transportarla. La publicación indica que está diseñada para ayudar a los niños a familiarizarse con el equilibrio, la dirección y la coordinación; estos avances dependen de cada niño y de su desarrollo.

¿A quién le serviría este producto?

Puede interesar a familias que buscan una primera bicicleta para un niño de entre 12 y 24 meses. Al no tener pedales, permite que el pequeño se impulse con los pies, pero debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Aunque la descripción la presenta como un producto seguro, ningún diseño elimina por completo el riesgo de caídas o golpes. Es importante elegir un lugar apropiado para el paseo y verificar que el niño cumpla con las condiciones de uso.

Qué dicen algunos compradores

Una persona que compró la bicicleta destacó que el montaje fue rápido y sencillo, y mencionó el asiento acolchado y las ruedas cerradas como aspectos que le gustaron para usarla en interiores.

Otra reseña cuenta que la familia se la compró a un bebé de 10 meses, aunque la edad recomendada es de 12 a 24 meses. Esa experiencia corresponde a un caso individual y no modifica la recomendación de edad del fabricante.

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