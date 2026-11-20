Por: Noticiero 90 minutos

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Un hallazgo de gran relevancia científica tuvo lugar en el Parque Nacional Natural Puracé, donde investigadores identificaron una nueva especie de rana, la Niceforonia tempestuosa, conocida técnicamente como Niceforonia florezarum. El diminuto anfibio alcanza una longitud máxima de 2 centímetros, similar al tamaño de la punta de un dedo, y se suma a una lista de más de 10 especies del género Niceforonia registradas en Colombia. El descubrimiento, divulgado por Parques Nacionales Naturales de Colombia y reportado por el noticiero 90 Minutos, resalta el valor de los ecosistemas de páramo y subpáramo del macizo colombiano caucano, donde la especie fue encontrada.

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La investigación fue encabezada por Gustavo Adolfo Pisso Florez junto a un equipo de expertos, incluyendo a Alexandra Cardona-Giraldo, Héctor E. Ramírez-Chaves, Andrés Felipe Liévano-Bonilla, Glib O. Mazepa y Kevin P. Mulder. De acuerdo con la publicación de los resultados en la revista internacional Zootaxa el 22 de septiembre del 2026, el hallazgo se produjo tras 15 jornadas de muestreo ampliamente documentadas entre 2017 y 2023. Los investigadores efectuaron su búsqueda entre la hojarasca, debajo de troncos, musgos y áreas próximas a los frailejones, logrando identificar al pequeño anfibio en zonas muy restringidas del parque: únicamente en la laguna Sánchez y el páramo de Guanacas, localizados en los municipios de Totoró e Inzá.

Niceforonia florezarum pertenece a una familia conocida por especies de pequeño tamaño, en este caso con longitudes que oscilan entre 15 y 20 milímetros. Se distingue por la presencia de bultos o relieves en la parte dorsal, variedad cromática que va del rojizo al marrón y la existencia de manchas blancas o crema en la parte inferior del cuerpo.

Un rasgo sobresaliente documentado durante la observación fue el comportamiento de cuidado parental. Por primera vez, se registró una hembra adulta protegiendo con su cuerpo una puesta de 19 huevos, ocultos a unos 5 centímetros de profundidad en la tierra. De acuerdo con la investigación publicada en Zootaxa, este acontecimiento representa una primicia para el género Niceforonia, lo que abre nuevas oportunidades para profundizar en el comportamiento de la especie y la biología de este grupo de anfibios.

La noticia, difundida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, subraya la importancia de preservar estos ecosistemas únicos y continuar el trabajo científico para proteger la biodiversidad colombiana.

¿Dónde fue hallada la nueva especie de rana Niceforonia florezarum en Colombia?

La Niceforonia florezarum fue encontrada en los ecosistemas de páramo y subpáramo del macizo colombiano caucano, específicamente en dos localidades: la laguna Sánchez y el páramo de Guanacas, situados en los municipios de Totoró e Inzá, dentro del Parque Nacional Natural Puracé.

¿Qué comportamiento inusual se observó en la Niceforonia florezarum?

Durante el estudio de esta especie de rana, los investigadores registraron por primera vez el comportamiento de una hembra adulta que protegía una puesta de 19 huevos con su cuerpo, ubicados a unos 5 centímetros de profundidad, lo que constituye un hallazgo relevante y poco documentado para el género Niceforonia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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