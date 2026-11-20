Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un estudio reciente de Ipsos titulado ¿Se convertirá la urgencia climática en una realidad cotidiana? revela que la preocupación global por el medio ambiente sigue siendo significativa, pero las presiones derivadas del costo de vida han obligado a las personas a preferir medidas sostenibles menos costosas, dejando en segundo plano aquellas acciones que exigen mayores gastos o sacrificios personales. El informe, basado en datos del Ipsos Market Essentials correspondientes a septiembre, recoge la opinión mensual de 1.500 personas en 14 países diferentes. Según dicha investigación, la proporción de quienes consideran necesario actuar de inmediato para proteger el medio ambiente descendió del 49% en agosto de 2022 al 40% en mayo de 2026, aunque repuntó al 43% en agosto de ese año. Paralelamente, aumentó el grupo de personas que cree que todavía hay tiempo para tomar medidas, pasando del 29% al 34%.

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El informe de Ipsos advierte que el factor económico ha transformado la intención de las acciones sostenibles. En efecto, el 43% de los consultados opina que las opciones verdes resultan demasiado caras. Aunque los consumidores no descartan por completo estas opciones, priorizan aquellas que también les permiten ahorrar dinero, como reciclar, emplear bombillas de bajo consumo, secar la ropa de manera natural y reducir el uso del automóvil. Sin embargo, dos de cada cinco encuestados consideran que las alternativas realmente efectivas superan sus posibilidades económicas.

Otro hallazgo relevante consiste en que la percepción del riesgo climático es mayor a escala nacional o global que personal. Como consecuencia, la responsabilidad de actuar recaería sobre gobiernos y empresas antes que en los individuos, especialmente cuando tomar acción implica concesiones financieras o conductuales significativas. Esto refuerza una brecha entre la responsabilidad adjudicada a las instituciones y la percepción ciudadana de que ya están aportando en casa. Así, el mensaje a las compañías no es que la preocupación haya disminuido, sino que el público limita su disposición a cargar con el peso en solitario.

También destaca un cambio en el significado de la sostenibilidad, que cada vez se asocia más con la salud y el bienestar personal. Según el estudio, el 75% de los participantes se preocupa por la presencia de ingredientes no tóxicos —o "limpios"— en productos del hogar y de cuidado personal. El 70% relaciona factores ambientales directos con su salud, y el 65% considera que los productos sostenibles son, en general, más saludables. Por tanto, la motivación ambiental ahora se conecta con beneficios inmediatos y cotidianos, como la alimentación y el entorno doméstico.

Además del precio, la confianza es clave a la hora de elegir productos sostenibles. Un 30% de los consumidores expresa incertidumbre acerca de qué productos son realmente verdes, y un 19% indica que sus opciones disponibles no reflejan sus preferencias. Esto contribuye a aumentar el escepticismo frente a empresas e instituciones y a demandar más claridad y credibilidad.

Las conclusiones del informe advierten que la sostenibilidad debe incluir propuestas asequibles, accesibles y comprensibles, pues el cambio climático redefine las formas de vida, trabajo y consumo. Las empresas deberán integrar la sostenibilidad como parte de la solución, apoyándose en las prioridades reales de las personas.

¿Cómo afecta el costo de vida a las decisiones sostenibles según el estudio de Ipsos?

De acuerdo con el estudio de Ipsos, el costo de vida influye de manera decisiva en la elección de acciones sostenibles. Quienes participan en la encuesta buscan preferentemente medidas que no impliquen grandes gastos, como reciclar o ahorrar energía, mientras que las opciones de mayor costo o esfuerzo pasan a un segundo plano.

¿Por qué las personas asocian la sostenibilidad con su salud y bienestar personal?

El informe de Ipsos indica que la mayoría de los consumidores vincula la sostenibilidad con su bienestar porque consideran que los productos ecológicos, limpios o no tóxicos tienen beneficios inmediatos en su vida diaria. Así, la motivación ambiental se transforma en una preocupación por la salud, al relacionar lo sostenible con efectos tangibles en lo que consumen y en su entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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