Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza desde Nueva York la primera “Milagro Week” del gobierno de Abelardo de la Espriella, un evento clave en la estrategia para fortalecer la inversión extranjera en Colombia y avanzar en la internacionalización de la economía nacional. Según El Espectador, este espacio, que pronto tendrá una versión en España, busca atraer capital internacional y cerrar acuerdos con grandes inversionistas, con énfasis en sectores como salud, infraestructura, energía e industria ferroviaria.

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Durante su intervención en las oficinas de J.P. Morgan, el vicepresidente Restrepo señaló que ya se han concretado 41.600 millones de dólares para proyectos en Colombia en apenas dos jornadas. La tercera jornada se dedicó a ‘destrabar’ inversiones, a través de un taller que explicó la regulación colombiana, con la intención de hacer más sencillo el entorno para los empresarios y facilitar así las acciones del sector productivo. Restrepo recalcó ante los asistentes la importancia de entender el marco regulatorio local como primer paso para lograr una inserción efectiva en el mercado colombiano.

Entre los proyectos destacados, Patria Investments anunció inversiones por 2.600 millones de dólares en el país, centradas principalmente en el sector salud, proyectos inmobiliarios y energía. Su plan abarca la expansión del aseguramiento privado y servicios en clínicas como el Country y La Colina, lo que prevé la creación de más de 500 nuevos empleos en el sector salud. Igualmente, la farmacéutica Eli Lilly aportará cerca de 200 millones de dólares para impulsar investigaciones clínicas y medicamentos en Colombia.

En infraestructura ferroviaria, Restrepo presentó inversiones por 3.400 millones de dólares en asocio con los grupos Transferport y Ortiz, enfocados en el desarrollo del corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, con una inversión global de 1.000 millones de dólares y recursos adicionales para proyectos asociados en infraestructura e industria. Asimismo, se han confirmado recursos para ampliar y modernizar aeropuertos en Antioquia, Chocó, Sucre y Córdoba, así como inversiones mineras y energéticas en varias regiones del país, según El Espectador. Figuran inversiones de firmas como ASUR, Collective Mining, Grupo Oleoflores, AngloGold Ashanti, Parex Resources y Addi, quienes apuestan por proyectos en minería, transición energética y financiamiento para pymes, sumando a la lista aportes significativos para el desarrollo sostenible y la protección de áreas clave mediante fondos internacionales.

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De acuerdo con el decreto que dio vida a los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES), la meta presidencial es fortalecer los vínculos de Colombia con las cadenas globales de valor, lo que se traduce en oportunidades de desarrollo, empleo y modernización bajo condiciones de crecimiento y sostenibilidad para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendrá la “Milagro Week” en la economía de Colombia según el gobierno?

De acuerdo con lo presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo en Nueva York y el gobierno de Abelardo de la Espriella, la “Milagro Week” busca fomentar la entrada de inversiones millonarias destinadas a sectores como salud, infraestructura y energía. La expectativa oficial es que estas inversiones faciliten la internacionalización de la economía colombiana, generen empleos y refuercen el posicionamiento del país dentro de las cadenas globales de valor.

¿Cuáles son los principales proyectos de inversión anunciados durante la “Milagro Week” en Nueva York?

Entre las inversiones reportadas destacan los anuncios de Patria Investments por 2.600 millones de dólares en salud y energía, Eli Lilly con cerca de 200 millones en investigación clínica, y más de 3.000 millones de dólares en desarrollo ferroviario con Transferport y Grupo Ortiz. Además, se confirmaron recursos para aeropuertos, minería responsable en Antioquia y apoyo financiero para pymes, según detalló El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.