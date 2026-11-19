El cantante Blessd y su representante, Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, tomaron el control mayoritario del Deportivo Pereira, tras llegar a un acuerdo con el anterior accionista principal, Álvaro López.

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La operación se concretó el 18 de noviembre de 2026 y se realizó a través de Dímelo Jara Company. Aunque no se reveló el precio ni el porcentaje exacto adquirido, los nuevos propietarios buscan quedarse con el 100 % del equipo.

La compra se produce en medio de una difícil situación financiera para el club. En 2025, el Pereira registró ingresos por $20.659 millones, una caída de 31,36 % frente a los $30.098 millones de 2024.

Además, reportó pérdidas netas por $5.909 millones, un incremento de 78,04 % respecto al año anterior. Esto significa que perdió $28,60 por cada $100 que recibió.

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A las dificultades económicas se suman obligaciones vencidas por $11.252 millones y un proceso de reorganización empresarial iniciado por la Superintendencia de Sociedades en enero de 2026.

Con el cambio de propietarios, Santiago Jaramillo asumiría la presidencia y Juan Carlos de la Cuesta sería vicepresidente.

La nueva administración también tendrá el reto deportivo de mejorar el rendimiento del equipo, que terminó último en la tabla de reclasificación y comenzará 2027 comprometido en la lucha por evitar el descenso.

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