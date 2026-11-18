El futuro institucional del Deportivo Pereira habría dado un giro determinante este miércoles 18 de noviembre tras concretarse una negociación clave entre su máximo accionista, Álvaro López, y el conglomerado empresarial encabezado por el artista urbano Blessd junto a su socio Dímelo Jara.

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La reunión decisiva transcurrió dentro de una notaría ubicada en Pereira, escenario donde ambas partes habrían suscrito formalmente la documentación legal correspondiente al traspaso societario, según divulgó el espacio radial La FM Más Fútbol.

Durante la transmisión periodística, el comunicador Jorge Eduardo Hurtado detalló que López transfirió la mayoría de su paquete accionario, reteniendo únicamente una participación minoritaria dentro de la sociedad deportiva risaraldense.

Aunque en la emisión mencionaron que el dirigente poseía anteriormente el 66 % de las acciones del club matecaña, todavía permanece sin precisarse el porcentaje exacto cedido durante esta transacción notarial.

Al abandonar el recinto donde se oficializó el acuerdo comercial, Dímelo Jara resumió brevemente el cierre exitoso de las conversaciones expresando ante los medios: “Todo listo, todo firmado”.

Dicha declaración fue recopilada directamente en el sitio de los acontecimientos por el reportero de La FM Samuel Duque, quien siguió de cerca los pormenores administrativos del movimiento empresarial.

Paralelamente al cambio de propietarios, la operación financiera trajo alivio inmediato para la plantilla profesional del equipo, pues una fuente consultada por Hurtado ratificó el pago reciente de los salarios pendientes de septiembre y octubre. De hecho, el periodista Mariano Olsen publicó como prueba una foto de la firma.

DIMELO JARA (representante de Blessd) firmando documentos junto a ÁLVARO LÓPEZ, máximo accionista del @DeporPereiraFC

Negocios son negocios. https://t.co/Je8uEl9fJ7 — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 18, 2026

De igual manera, el informe radial indicó que los nuevos inversionistas contemplaban efectuar un abono salarial dirigido al personal administrativo, grupo laboral al que le adeudaban tres meses de sueldo más primas atrasadas.

Este respaldo económico resulta fundamental considerando la profunda crisis financiera que golpeó al conjunto pereirano durante los meses recientes, situación agravada además por las pérdidas derivadas del cierre del estadio Hernán Ramírez Villegas tras el terremoto.

Cabe recordar que en enero de 2026 la Superintendencia de Sociedades ordenó de oficio iniciar un proceso de reorganización empresarial para el Deportivo Pereira al detectar múltiples obligaciones vencidas que amenazaban su viabilidad institucional.

De acuerdo con los balances revisados por dicho organismo estatal con corte al 31 de agosto de 2025, la institución acumulaba una cesación de pagos por $11.252 millones, cifra equivalente al 50,40 % de sus pasivos totales.

Frente a este complejo panorama financiero, el arribo de capital fresco renueva la esperanza entre futbolistas, empleados administrativos y seguidores del cuadro matecaña, elenco que enfrentará en 2027 una exigente batalla deportiva por evitar el descenso.

Sin embargo, la nueva junta directiva tendrá que superar diversos obstáculos jurídicos antes de reforzar el plantel, dado que el Deportivo Pereira enfrenta actualmente seis demandas vigentes ante la FIFA.

Solventar oportunamente esos litigios internacionales constituye un requisito indispensable para levantar las sanciones reglamentarias que bloquean actualmente la inscripción y contratación de nuevos futbolistas profesionales.

Dentro de la reestructuración deportiva proyectada para afrontar la temporada 2027, emerge nuevamente el nombre de Alexis Márquez, estratega campeón en 2023 que perfilaría como eje central del proyecto futbolístico, pendiente aún de ratificación oficial.

Por su parte, en el plano gerencial trascendió durante el programa radial la posible incorporación de Juan Carlos de la Cuesta, recordado expresidente de Atlético Nacional durante la histórica conquista de la Copa Libertadores de 2016.

Conforme a los datos revelados en La FM, De la Cuesta asumiría la presidencia ejecutiva del Deportivo Pereira para liderar el saneamiento administrativo, aprovechando su amplia experiencia dirigencial dentro del balompié profesional colombiano.

Respecto a la oficialización pública frente a la hinchada y los medios de comunicación, el viernes 20 de noviembre figura como la fecha más probable para presentar formalmente a los nuevos dueños, aunque el club todavía no emite convocatoria oficial.

De consolidarse plenamente este traspaso accionario con el grupo empresarial de Blessd y Dímelo Jara, la institución risaraldense iniciará una etapa decisiva orientada a saldar pasivos laborales, recuperar credibilidad institucional y garantizar estabilidad competitiva para el próximo campeonato.

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